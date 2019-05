Star Wars: L'Ascesa di Skywalker è il titolo italiano del nuovo film!

Star Wars: L'Ascesa di Skywalker sarà il titolo italiano ufficiale del nono capitolo di Guerre Stellari!

Durante i festeggiamenti dello Star Wars Day del 4 maggio, LucasFilm e Disney hanno annunciato l'attesa traduzione italiana del titolo di Guerre Stellari capitolo 9, dopo le polemiche della traduzione dell'ottavo capitolo. Ebbene, Star Wars: l'Ascesa di Skywalker non ha rivelato ulteriori dettagli ai fan italiani ma, se non altro, è stato accolto bene sui social. Nei giorni passati, un utente twitter aveva svelato che nella versione polacca del poster del nuovo Star Wars, la traduzione avrebbe riportato al dicitura "La resurrezione di Skywalker". Ovviamente la notizia non è stata mai confermata da nessun portavoce Disney e, probabilmente, rientra in un semplice caso di rumor del web.

Ecco il teaser trailer in italiano, con il nuovo titolo:

L'ultimo capitolo della trilogia di Star Wars, Star Wars: Episode IX, arriverà al cinema in Italia il 18 dicembre 2019. Nel cast del nono episodio della saga torneranno Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong'o, Domhnall Gleeson, Kelly Marie Tran, Joonas Suotamo e Billie Lourd. Tra i nuovi arrivi Keri Russell, Naomi Ackie e Richard E. Grant. Tra le presenze riconfermate anche quelle di Mark Hamill, Anthony Daniels e Billy Dee Williams.

Dopo Star Wars: Gli ultimi Jedi, che ha visto Rian Johnson al timone, J.J. Abrams torna a dirigere Star Wars: Episode IX e a co-firmare la sceneggiatura insieme a Chris Terrio, Colin Trevorrow e Derek Connolly. Come da tradizione, a firmare le musiche di questa nuova avventura galattica sarà ancora una volta John Williams.