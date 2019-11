Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, svelato il motivo per cui Rey appare in versione Dark?

Star Wars: L'Ascesa di Skywalker mostrerà, come rivelano anche i trailer diffusi online, la protagonista in versione Dark Rey e nuove indiscrezioni apparse online, svelerebbero i motivi alla base delle immagini in cui appare con una spada doppia e con gli abiti dei sith.

Una fonte del sito We Got This Covered avrebbe parlato di questo dettaglio regalando un importante spoiler riguardante quello che accadrà in Episodio IX al personaggio affidato a Daisy Ridley.

La versione "dark" di Rey in Star Wars: L'Ascesa di Skywalker apparirebbe a causa di un tentativo dell'Imperatore Palpatine di corromperla e convincere l'eroina a unire le forze con lui per controllare la galassia. Il villain del film diretto da J.J. Abrams, che ritornerà inaspettatamente nella saga stellare, proverebbe a convincere la ragazza dichiarando che se passerà al Lato Oscuro diventerà la Darth più potente che sia mai vissuta. Rey, nonostante la tentazione, sembra decida di rifiutare la proposta. Nel lungometraggio si potrebbe assistere anche a dei possibili tradimenti e a delle morti tra gli amici della ragazza.

Per ora, comunque, si tratta solo di notizie non confermate e bisognerà attendere per scoprire cosa accadrà nel film ideato da Abrams per concludere la trilogia.

Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, che dovrebbe essere ambientato circa un anno dopo quanto mostrato ne Gli ultimi Jedi, arriverà nelle sale italiane il 18 dicembre 2019 e riporterà sullo schermo per l'ultima volta anche Carrie Fisher, grazie al materiale inedito girato per i capitoli precedenti della saga. Nel cast torneranno anche Mark Hamill, Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong'o, Domhnall Gleeson, Kelly Marie Tran, Joonas Suotamo e Billie Lourd.

Tra i nuovi arrivi Keri Russell, Naomi Ackie e Richard E. Grant. Tra le presenze riconfermate anche quelle di Anthony Daniels e Billy Dee Williams. Dopo Star Wars: Gli ultimi Jedi, che ha visto Rian Johnson alla regia, J.J. Abrams torna a lavorare dietro la macchina da presa e a co-firmare la sceneggiatura insieme a Chris Terrio, Colin Trevorrow e Derek Connolly. Come da tradizione, a firmare le musiche di questa nuova avventura galattica sarà ancora una volta John Williams.

Star Wars: The Rise of Skywalker, il commento al trailer: la fine di un'era, tra passato e futuro