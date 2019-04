Star Wars, Knights of the Old Republic potrebbe diventare un film!

Knights of the Old Republic, uno dei più popolari e apprezzati giochi di ruolo dell'universo Star Wars, potrebbe diventare molto presto un film. Il progetto è ancora in fase preliminare di sviluppo, ma pare sia abbastanza sicuro che approderà sullo schermo. Si tratta, indubbiamente, di una vera sorpresa per i fan del mondo creato da George Lucas, soprattutto se si considera che, dopo Star Wars: The Rise of Skywalker, l'idea era quella di rallentare un po' con i lavori su spin-off e estensioni varie.

L'annuncio arriva direttamente dalla produttrice e capo della Lucasfilm, Kathleen Kennedy, che parlando con Josh Horowitz di MTV durante il Star Wars Celebration ha detto: "Sai, ne parliamo sempre. (di Knights of the Old Republic ndr.) Sì, stiamo sviluppando qualcosa a riguardo. Ma, ancora, non so se sarà per il cinema o la tv". Ambientato migliaia di anni prima della formazione dell'Impero Galattico, Knights of the Old Republic ha al centro la storia di Darth Malak, ex cavaliere Jedi un tempo chiamato Alek Squinquargesimus, che ha indossato il manto del Signore oscuro dei Sith durante la Guerra Civile Jedi. Per sconfiggerlo i giocatori assumono il ruolo di Jedi e viaggiano attraverso la galassia, stando attenti alle scelte da compiere, tutte in bilico tra pericoli e possibilità di passare al Lato Oscuro. A tutt'oggi è considerato uno dei migliori videogiochi di tutti i tempi ed è anche particolarmente apprezzato per la sua ambientazione molto originale.

Star Wars: The Rise of Skywalker - Un'immagine suggestiva del primo teaser

Knights of the Old Republic non è comunque l'unico progetto in ballo, Kathleen Kennedy è da tempo infatti all'opera con il regista di Star Wars: Gli ultimi Jedi, Rian Johnson, e con i due creatori della serie de Il trono di spade, David Benioff e Dan Weiss, su due trilogie che vedranno la luce nei prossimi anni. Ciò significa che, non solo ci vorranno almeno dieci anni per vedere Knights of the Old Republic, ma che né le trilogie di Johnson, né quelle di Benioff e Weiss si concentreranno sull'era della Vecchia Repubblica, come alcuni inizialmente avevano ipotizzato. "In questo momento, non ho idea di come le cose possano evolversi. - ha continuato Kennedy - Ma dobbiamo fare in modo che le cadenze di uscita dei vari Star Wars non pesino troppo". Solo: A Star Wars Story non aveva, infatti, soddisfatto pienamente le aspettative perché, verosimilmente, l'idea di produrre due film di Guerre Stellari durante l'anno non aveva avuto la presa necessaria sul pubblico, da qui l'idea di una nuova strategia più distensiva per il futuro, con uscite più dilazionate. Nel frattempo i fan possono comunque consolarsi: Star Wars: The Rise of Skywalker arriverà a Natale e un mese prima sarà la volta della prima serie tv, The Mandalorian che verrà lanciata sulla piattaforma streaming Disney +.