Star Wars: Kevin Feige ha già pensato a un protagonista, ecco le ipotesi sulla identità della star!

Star Wars, la saga stellare creata da George Lucas, avrà un nuovo film a cui lavorerà Kevin Feige, capo della Marvel, e online sono già iniziate le ipotesi riguardanti l'identità della star di Hollywood a cui il produttore avrebbe già pensato per un ruolo da protagonista.

Kevin Feige collaborerà con Kathleen Kennedy alla creazione di un nuovo film che entrerà a far parte della saga di Star Wars, di cui non sono stati rivelati ulteriori dettagli. Molti fan hanno ipotizzato che il produttore potrebbe assumere il controllo della Lucasfilm o che si tratti solo di un suo desiderio che ora potrebbe trasformare in realtà. Il fatto che Feige abbia già pensato a chi potrebbe essere la star del film ha inoltre alimentato le teorie che voglia coinvolgere un protagonista del Marvel Cinematic Universe, con online persone che sperano persino nella presenza di Robert Downey Jr. o Chris Evans.

The Hollywood Reporter ha riportato la notizia sottolineando: "Feige ha detto a un importante attore che c'è un ruolo specifico che vorrebbbe interpretasse se e quando realizzerà il film".

Il sito ha provato a ipotizzare l'identità dell'attore che il produttore vorrebbe coinvolgere nelle riprese. Tra i possibili nome c'è Hugh Jackman, che conosce il produttore fin dal primo film degli X-Men l'attuale capo della Marvel potrebbe voler collaborare nuovamente con lui. The Hollywood Reporter sostiene che Brie Larson potrebbe essere coinvolta nel progetto perché è una grande fan della saga stellare e ha letteralmente pianto quando Samuel L. Jackson ha portato la sua spada laser sul set di Captain Marvel per festeggiare lo Star Wars Day, oltre al fatto che ha visitato l'attrazione Galaxy's Edge aperta a Disneyland e ha posato vestita da jedi, dimostrando quindi senza alcun dubbio un suo potenziale interesse a un progetto cinematografico.

Tra i potenziali attori viene citato anche Keanu Reeves, star che Feige cerca da tempo di coinvolgere in uno dei suoi progetti, e Michael B. Jordan che con la sua performance in Black Panther ha conquistato gli spettatori e la critica.

Tra le stelle di Hollywood che potrebbero aver attirato l'attenzione del produttore ci sono poi Tilda Swinton, con cui ha collaborato in occasione di Doctor Strange, Christian Bale che era stato considerato per un ruolo in Solo: A Star Wars Story e persino Leonardo DiCaprio che, per un breve periodo, era stato in lizza per la parte di Anakin Skywalker.