Star Wars, Kathleen Kennedy: "Dopo L'Ascesa di Skywalker ci sarà una pausa nella distribuzione dei film"

Star Wars: L'Ascesa di Skywalker concluderà una fase importante della saga di Guerre Stellari e Kathleen Kennedy ha ora accennato alla necessità di fare una pausa prima di proporre ulteriori lungometraggi ambientati nell'universo creato da George Lucas.

Kathleen Kennedy, a capo della Lucasfilm, ha parlato dell'importanza di Episodio IX e dei futuri progetti dello studio: "Ovviamente abbiamo trascorso così tanto tempo parlando di questo film ed è una transizione davvero importante per Star Wars. Ciò su cui si sono concentrati durante questi cinque o sei anni è concludere quella saga legata agli Skywalker".

La produttrice ha quindi proseguito sottolineando cosa stanno pianificando dopo Star Wars: L'Ascesa di Skywalker: "Ora è arrivato il momento di iniziare a pensare al modo di proseguire la saga proponendo qualcosa di nuovo e diverso. Stiamo letteralmente creando da zero questi progetti e coinvolgendo filmmaker per capire quali storie potrebbero essere. Ci vorrà un po' prima di trovare la direzione in cui vogliamo muoverci. Abbiamo bisogno di tempo per farlo".

I fan di Star Wars potrebbero quindi attendere almeno un paio di anni prima di poter tornare a vedere un film della saga sul grande schermo. Nell'attesa, tuttavia, potranno continuare a seguire le avventure create per Disney+ con serie come The Mandalorian e Obi-Wan Kenobi.