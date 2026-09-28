Star Wars, il regista di Spider-Man Jon Watts guiderà il primo film della nuova trilogia

Il futuro di Star Wars al cinema comincia finalmente a diventare un po' più concreto. Jon Watts, regista dei tre film di Spider-Man con Tom Holland, è stato scelto per dirigere il primo capitolo della nuova trilogia scritta da Simon Kinberg. Un nome che Lucasfilm conosce già bene e che potrebbe avere il compito di aprire una nuova fase per il franchise sul grande schermo.

Per Watts, infatti, non si tratta del primo viaggio nella galassia lontana lontana. Il regista ha già lavorato nell'universo di Star Wars con Skeleton Crew, la serie Disney+ con Jude Law, e ora è pronto a fare il salto al cinema. Restano però ancora molti dettagli da chiarire, a partire dalla trama, ma il progetto sembra essere uno dei più importanti tra quelli attualmente in sviluppo.

Jon Watts torna in Star Wars dopo Skeleton Crew (e Spider-Man)

Un'immagine di Skeleton Crew

La scelta di Watts non arriva del tutto a sorpresa. Negli ultimi anni il regista ha dimostrato di sapersi muovere con una certa facilità dentro franchise molto grandi, senza perdere di vista il lato più leggero e immediato dei personaggi.

È quello che ha fatto con Spider-Man: Homecoming, Spider-Man: Far From Home e Spider-Man: No Way Home, i tre film che hanno accompagnato il Peter Parker di Tom Holland dentro il Marvel Cinematic Universe. Una trilogia cresciuta film dopo film, fino ad arrivare al grande evento multiversale di Spider-Man: No Way Home.

Dopo aver lasciato l'Uomo Ragno nelle mani di Destin Daniel Cretton, Watts ha continuato a lavorare su progetti diversi, tra cui proprio Skeleton Crew. La serie, costruita come un'avventura di formazione all'interno dell'universo di Star Wars, gli ha permesso di entrare direttamente nel mondo Lucasfilm.

Ora il passaggio al cinema sembra naturale. Per il momento non c'è ancora una data di uscita, ma la scelta del regista indica che il progetto sta entrando in una fase più concreta.

Cosa sappiamo sulla nuova trilogia e sul ritorno di Rey

Rey in un'immagine di Star Wars: L'ascesa di Skywalker

La sceneggiatura della nuova trilogia di Star Wars sarà affidata a Simon Kinberg, altro nome abituato ai grandi franchise. Per anni ha lavorato alla saga degli X-Men della Fox, contribuendo a film come X-Men: Giorni di un futuro passato e dirigendo nel 2019 X-Men: Dark Phoenix.

Anche Kinberg, però, conosce già molto bene Star Wars. Ha collaborato allo sviluppo de Star Wars: Il risveglio della forza ed è stato tra i creatori di Star Wars Rebels insieme a Dave Filoni.

Quello che ci si domanda di più, però, è ovviamente: quale sarà la storia dei nuovi film? Quando il progetto è emerso per la prima volta nel 2024, le informazioni erano piuttosto vaghe e non era chiaro se la nuova trilogia avrebbe raccontato qualcosa di completamente diverso oppure se avrebbe proseguito il percorso della saga degli Skywalker.

Le indicazioni più recenti sembrano avvicinare il progetto alla seconda ipotesi. In questo caso potrebbe tornare anche Daisy Ridley nei panni di Rey, anche se al momento non è stato chiarito quanto sarebbe centrale il suo ruolo. Il personaggio resta comunque uno dei collegamenti più immediati tra la vecchia trilogia sequel e quello che Lucasfilm potrebbe costruire nei prossimi anni.

Star Wars prepara il ritorno stabile al cinema

Star Wars: Starfighter

Il film di Watts e Kinberg non sarà l'unico tassello della nuova fase cinematografica del franchise. Prima dovrebbe arrivare Star Wars: Starfighter, diretto da Shawn Levy e interpretato da Ryan Gosling.

L'uscita è prevista per il 27 maggio 2027, anno in cui Star Wars festeggerà il suo cinquantesimo anniversario. Il film sarà una storia autonoma ambientata cinque anni dopo gli eventi de L'ascesa di Skywalker.

La nuova trilogia, invece, non ha ancora una finestra di uscita ufficiale (né una trama, se è per questo). Il progetto sembra però essere tra quelli più avanti nello sviluppo dopo Starfighter. Staremo a vedere cosa tirerà fuori dal cilindro la Lucasfilm questa volta, e incrociamo le dita.