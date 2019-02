Star Wars IX: tante foto leaked svelano i personaggi e nuove creature!

Francesco Bellu

La segretezza che circonda l'universo di Star Wars è proverbiale. Fede ne fa il fatto che ancora non si conosca nemmeno il titolo del nuovo episodio di Star Wars IX, nonostante manchino ormai quasi dieci mesi alla sua uscita in sala, e non sia ancora apparso nessun trailer in rete. Ora però una serie di foto leaked, immagini e concept art, condivise su Reddit, ci permettono di avere delle informazioni molto importanti sia sull'aspetto dei personaggi principali che dei loro ruoli. La "soffiata" arriva da un utente con il nickname di JediPaxis, considerato estremamente attendibile da chi si occupa dell'universo creato da George Lucas anche perché non è nuovo a operazioni del genere, dimostratesi tutte fondate. Pertanto le informazioni che seguono sono dei veri e propri spoiler. Noi vi abbiamo avvertito.

Le fotografie sono diciassette, segnate ognuna da una lettera dell'alfabeto, con in basso una breve descrizione di ciò che rappresentano. Sono estremamente compatte, ma foriere di notizie importanti su Star Wars: Episode IX perché da un lato confermano alcune supposizioni espresse in passato, dall'altro ci danno delle novità interessanti. Ma andiamo con ordine. La cosa che più balza agli occhi è la notevole presenza di creature originali, tantissimi alieni in primis, che sembrano anzi essere gli stessi intravisti sul set di Wadi Rum in Giordania e leakate qualche mese fa, sempre da Reddit. Una delle cose più intriganti è poi un nuovo droide che - così si legge nella descrizione - infastidirà BB-8. Magari interagirà con lui attraverso una serie di siparietti comici o sarà veramente malvagio? Per ora non è dato saperlo. Se passiamo invece ai personaggi sono da segnalare gli abiti che indosserà Lando Calrissian, molto simili a quelli già visti su Donald Glover in Solo: A Star Wars Story, il nuovo aspetto di Poe Dameron, non più in tuta da pilota, ma bensì in camicia con le maniche arrotolate e tracolla per le armi, quasi quasi sembra simile ad Han Solo e poi c'è Ray. Vestita di bianco candido fa volutamente da contraltare al nero di Kylo Ren e del Leader Supremo del Primo Ordine che vediamo oltretutto con il suo elmo ricomposto da una non meglio precisata sostanza rossa. Un dato, quest'ultimo, che era stato già supposto dai rumors e che ora viene finalmente avvalorato.

Di sicuro però sono le foto delle new entry, Richard E. Grant e Dominic Monaghan a colpire. Del primo si sapeva, fino ad adesso ben poco, tanto che in rete erano comparse illazioni di ogni tipo - da Thrawn ad addirittura Obi Wan Kenobi! - , ora però è chiaro che sarà uno dei "cattivi" del film, un ufficiale del Primo Ordine ed è probabile che dia filo da torcere a Kylo Ren; Monaghan invece vestirà i panni di un leader della Resistenza. Cliccando su questo link potete vedere le foto su Reddit, e in attesa di immagini ufficiali, non ci resta che aspettare che l'ultimo capito della saga diretto da J.J. Abrams si sveli con maggiori dettagli.