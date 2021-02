Star Wars: Il Risveglio della Forza, Tom Holland ricorda il provino: "Non riuscivo a smettere di ridere"

Tom Holland ha partecipato ai provini per Star Wars: Il Risveglio della Forza per il ruolo di Finn, ma non ha avuto molto successo, ecco svelato il perché.

Ottenere un ruolo nel grande franchise di Star Wars non è semplice e anche Tom Holland, volto del Marvel Cinematic Universe, ci ha provato ma ricorda il suo provino per Star Wars: Il Risveglio della Forza come un'esperienza disastrosa.

Captain America: Civil War: Tom Holland alla prima mondiale

In una recente intervista per Backstage, Tom Holland ha ricordato i suoi provini andati male, tra cui quello per Star Wars: Il risveglio della forza di J.J. Abrams. Il regista, dopo sei mesi di audizioni, ha scelto John Boyega per il ruolo di Finn, ma anche il giovane Tom Holland aveva provato ad ottenere il ruolo, con scarso successo:

"Ricordo la mia audizione per Star Wars, ero alla quarta o alla quinta e penso che stessi facendo il provino per il ruolo di John Boyega. Ricordo di aver fatto questa scena con questa signora, che Dio la benedica, ed era solo un drone. Quindi stavo facendo tutto questo, tipo "Dobbiamo tornare alla nave!" E lei stava dicendo: "Bleep, bloop bloop, bleep bloop." Non riuscivo a smettere di ridere. L'ho trovato così divertente. E mi sentivo davvero male perché stava cercando davvero di essere un androide convincente o un drone o come si chiamano. Sì, ovviamente non ho avuto la parte. Non è stato il mio momento migliore"

Alla vista della donna che interpretava un droide della Galassia, Tom Holland non ha resistito, ridendo per tutto il tempo e ovviamente facendo una pessima figura. La giovane star, però, poco dopo ottenne il ruolo di Spider-Man per la nuova saga targata Marvel e Sony grazie alla quale ha raggiunto l'enorme successo che ha ancora oggi.

Cherry, Tom Holland: "Mia madre si è infuriata dopo aver visto una clip del film"

Tom Holland tornerà prossimamente in Cherry, film di Anthony e Joe Russo, registi di Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame, previsto in streaming su Apple TV+ a partire dal 12 marzo 2021. Ovviamente, molto atteso è il terzo capitolo di Spider-Man che lo vedrà protagonista, in uscita a fine anno.