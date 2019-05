Star Wars: il risveglio della forza stasera su Italia1

Mediaset prosegue la sua dedica a Guerre Stellari: stasera su Italia1 alle 21:28 andrà in onda Star Wars: Il risveglio della forza, il primo capitolo dell'ultima trilogia diretto da J. J. Abrams che vede riuniti Mark Hamill, Harrison Ford e Carrie Fisher nei panni di Luke Skywalker, Han Solo e la principessa Leia. Con loro le new entry Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega e Oscar Isaac più il premio Oscar Lupita Nyong'o.

La trama di Star Wars: Il risveglio della forza è ambientata tre decenni dopo la sconfitta dell'Impero quando una nuova minaccia imcombe sulla galassia, quella del Primo Ordine i cui piani vengono contrastati da una rinnovata Resistenza. In questo clima incerto tutti cercano Luke Skywalker, disperso chissà dove nello spazio, unica speranza per un domani migliore. Uno degli stormtrooper, di nome Finn diserta dall'esercito guidato dal misterioso Kylo Ren per unirsi a Poe Dameron, pilota della Resistenza. Finito sul pianeta Jakku, Finn incontra Rey e il piccolo droide BB-8. Quando Kylo Ren scopre che la mappa che porta al nascondiglio di Skywalker si trova proprio all'interno di questo droide, scatena una caccia senza tregua ai due che nel frattempo trovano un aiuto insperato nientemeno in Han Solo.

Star Wars: Il risveglio della forza, Daisy Ridley e BB-8 in una scena del film

Star Wars: Il risveglio della forza è il primo film della Trilogia sequel, annunciata in seguito all'acquisto della Lucasfilm da parte di The Walt Disney Company nel 2012. Il film è stato realizzato da J.J. Abrams, il quale lo ha sceneggiato insieme a Lawrence Kasdan, co-sceneggiatore de L'Impero colpisce ancora e Il ritorno dello Jedi. Le riprese sono cominciate da maggio a novembre 2014 ad Abu Dhabi per poi spostarsi in Irlanda e ai Pinewood Studios di Londra. La première del film si è tenuta il 14 dicembre 2015 a Los Angeles per poi uscire nelle sale il 16 dicembre; il 18 in Italia.

Star Wars: Episodio VII - Il risveglio della Forza: Harrison Ford nel secondo teaser

L'accoglienza da parte di critica e pubblico è stata molto positiva: nel mondo ha incassato più di 2 miliardi di dollari, raggiungendo alcuni record. E' infatti il quarto film nella storia del cinema a raggiungere tale traguardo; è il maggior incasso del 2015, il quarto maggior incasso della storia del cinema, subito dopo Titanic, il maggior incasso di sempre in Nord America e il maggior incasso della saga di Star Wars. Ha inoltre ottenuto cinque nomination agli Oscar e quattro nomination ai BAFTA. Un sequel, Star Wars: Gli ultimi Jedi, è uscito il 13 dicembre 2017, mentre un altro sequel, Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, è previsto per il 18 dicembre 2019.