Star Wars: George Lucas si è sentito "tradito" dopo aver appreso i piani di Disney

George Lucas si sarebbe sentito tradito dopo aver appreso i piani di Disney per la saga di Star Wars.

Star Wars: Episode IX, la prima foto di Lando Calrissian

A rivelarlo è il CEO di Disney Bob Iger nel libro The Ride of a Lifetime: Lessons Learned From 15 Years as CEO of the Walt Disney Company. Il libro svela come Disney abbia acquisito tre soggetti ideati da George Lucas per Star Wars all'epoca dell'acquisizione di LucasFilm (2012) per 4 miliardi. Secondo Bob Iger, Disney aveva messo in chiaro di non essere obbligata per contratto a usare i soggetti di Lucas.

Il regista ha accettato con riluttanza di fungere da consulente per i nuovi film, ma quando c'è stata la prima riunione per discutere il futuro della saga ha espresso tutto il suo scontento: "George si è subito arrabbiato quando hanno iniziato a descrivere il plot, era adirato del fatto che non usassero nessuna delle storie che lui aveva ceduto durante i negoziati. Al primo incontro sul futuro di Star Wars, George si è sentito tradito. L'intero processo non è stato facile per lui,ma l'inizio è stato davvero in salita".

Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, Palpatine avrà un'intera flotta di Death Star!

L'opinione di George Lucas non è cambiata dopo la visione di Star Wars: Il risveglio della forza, il creatore della saga si è lamentato che nel film non c'era niente di nuovo e successivamente ha dichiarato in un'intervista con Charlie Rose:

"Ho venduto i miei personaggi agli schiavisti bianchi che prendono queste cose e..." senza finire la frase. L'autore ha affermato inoltre che gli executive Disney non erano felici che lui fosse coinvolto nello sviluppo del franchise dopo averlo ceduto: "Così ho detto 'Ok, andrò per la mia strada e li lascerò andare per la loro".

In seguito George Lucas si è scusato con Disney e si è dichiarato eccitato all'idea di scoprire quali direzioni avrebbe intrapreso lo Star Wars franchise.

L'ultimo capitolo della nuova trilogia, Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, arriverà nei cinema il 20 dicembre.