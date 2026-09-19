Stasera su Rai 4 Blood for Dust con Kit Harington: trama e cast del film

Stasera Rai 4 propone Blood for Dust, il thriller del 2023 con Kit Harington e Scoot McNairy. Nel cast anche Josh Lucas, per una storia ambientata nel Midwest tra debiti, criminalità e pericolose consegne.

Un crime thriller dai toni cupi che racconta una storia di difficoltà economiche, criminalità e scelte difficili. Stasera, sabato 19 settembre alle 21: 20 Rai 4 propone Blood for Dust per il ciclo Country Crime, film diretto da Rod Blackhurst e interpretato da Scoot McNairy, Kit Harington e Josh Lucas. Al centro della vicenda ci sono due uomini molto diversi tra loro, le cui vite tornano a incrociarsi dando il via a una storia ambientata nel mondo della criminalità organizzata.

Blood for Dust, la trama del film

Nel Midwest degli anni Novanta, Cliff è un ex venditore di defibrillatori che si trova in una situazione economica sempre più difficile. Sommerso dai debiti e preoccupato per la propria famiglia e per la moglie malata, l'uomo fatica a trovare una soluzione che gli permetta di lasciarsi alle spalle i problemi finanziari.

A complicare ulteriormente la situazione è il ritorno nella sua vita di Ricky, un vecchio conoscente che nel frattempo è entrato nel mondo della criminalità. L'uomo propone a Cliff di sfruttare il suo lavoro di rappresentante come copertura per trasportare droga e armi attraverso gli Stati Uniti. Di fronte alla possibilità di guadagnare rapidamente il denaro di cui ha bisogno, Cliff accetta.

Josh Lucas nel ruolo di John nel film Blood for Dust

Quello che sembra inizialmente un modo per rimettere ordine nella propria vita si rivela però molto più rischioso del previsto. Durante uno scambio, la cupidigia e l'impulsività di Ricky prendono il sopravvento: la consegna degenera in un'imboscata brutale e sanguinosa, lasciando dietro di sé una scia di vittime. Cliff si ritrova così coinvolto in una spirale di violenza dalla quale diventa sempre più difficile uscire.

Da quel momento, il protagonista deve fare i conti con un ambiente dominato da criminali, interessi contrapposti e tradimenti. La sua posizione diventa progressivamente più pericolosa e Cliff è costretto a cercare un modo per sopravvivere e proteggere ciò che gli rimane, mentre il confine tra la sua vecchia vita e quella criminale diventa sempre più sottile.

Il cast di Blood for Dust

Il protagonista Cliff è interpretato da Scoot McNairy, attore statunitense noto per numerosi ruoli al cinema e in televisione. Al suo fianco c'è Kit Harington, celebre soprattutto per il ruolo di Jon Snow nella serie Game of Thrones, qui nei panni di Ricky, personaggio spregiudicato e profondamente legato al mondo criminale.

Scoot McNairy nel thriller d'azione Blood for Dust

Josh Lucas interpreta invece John, il boss al centro della rete criminale nella quale vengono coinvolti i protagonisti. Completano il cast Ethan Suplee, Nora Zehetner, Stephen Dorff e Amber Rose Mason.

La regia è firmata da Rod Blackhurst, mentre la sceneggiatura è di David Ebeltoft. Il film costruisce gran parte della propria tensione sul rapporto tra Cliff e Ricky e sul progressivo coinvolgimento del protagonista in una realtà molto lontana dalla sua vita precedente.

Le curiosità sul film

Il film è stato girato principalmente nel Montana durante i mesi invernali, per restituire allo spettatore un senso reale di freddo, isolamento e desolazione paesaggistica. Blood for Dust è stata presentata nel 2023 al Tribeca Film Festival e al Festival del Cinema Americano di Deauville, prima di proseguire il proprio percorso nei festival internazionali. Tra i riconoscimenti ottenuti figura anche il premio per il miglior film al San Diego International Film Festival.

Dove vedere il thriller in tv e in streaming e la durata

Blood for Dust andrà in onda stasera 19 settembre, su Rai 4 in prima serata alle 21:20 e live streaming su RaiPlay, dove sarà disponibile anche nella sezione on demand. Il film del regista Rod Blackhurst ha una durata di circa 98 minuti e terminerà intorno alle 23:00, quando la programmazione di Rai 4 lascerà spazio alla pellicola Ida Red.