Star Wars: Hayden Christensen nel cast di Ahsoka, la serie con Rosario Dawson

Anakin Skywalker, ruolo affidato ancora una volta a Hayden Christensen, apparirà nella serie Ahsoka: a confermarlo sono le fonti di The Hollywood Reporter che hanno rivelato il coinvolgimento dell'attore.

Il progetto, destinato a Disney+, avrà come star Rosario Dawson e continuerà la storia del personaggio dopo gli show animati The Clone Wars e Rebels, e l'apparizione in versione live action avvenuta in The Mandalorian.

Hayden Christensen, interprete di Anakin nei film prequel della trilogia originale di Star Wars diretta da George Lucas, aveva già compiuto il suo ritorno nell'universo stellare in occasione delle riprese di Obi-Wan Kenobi, lo show destinato alla piattaforma di streaming con protagonista Ewan McGregor.

Il padre di Luke e Leia, tuttavia, ha un legame molto stretto con Ahsoka Tano ed è quindi prevista la sua presenza nel progetto scritto da Dave Filoni e prodotto da Jon Favreau.

In The Clone Wars Ahsoka era una padawan di Skywalker e in Rebels si erano poi scontrati. La nuova serie dovrebbe essere ambientata nello stesso periodo temporale di The Mandalorian, quindi cinque anni dopo Il ritorno dello jedi in cui il personaggio di Christensen. Anakin/Darth Vader potrebbe quindi apparire in scene flashback o in versione "Fantasma della Forza".

Per ora la produzione dello show non ha svelato alcun dettaglio e bisognerà attendere l'inizio delle riprese, previsto nei primi mesi del 2022, per scoprire se qualche indiscrezione trapelerà dal set. I fan della saga, inoltre, stanno aspettando una possibile conferma della presenza di Thrawn, uno dei villain più amati degli show animati, nelle puntate.