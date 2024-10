Star Wars, il film su Rey perde il suo sceneggiatore: Steven Knight dice addio al progetto

Il nuovo film della saga di Star Wars dedicato alla storia di Rey dovrà fare i conti con l'addio di Steven Knight e bisognerà attendere per scoprire chi firmerà lo script.

Il film di Star Wars dedicato alla storia di Rey, con protagonista l'attrice Daisy Ridley, ha perso il suo sceneggiatore: Steven Knight ha infatti abbandonato il progetto.

Si tratta della seconda volta che la Disney deve trovare un nuovo autore per il progetto che proseguirà la storia dell'eroina dopo quanto accaduto in L'Ascesa di Skywalker.

Uno sviluppo travagliato

Nel marzo 2023 era stato proprio Steven Knight, creatore di Peaky Blinders, a sostituire Damon Lindelof e Justin Britt-Gibson nel compito di scrivere la sceneggiatura del film di Star Wars.

Rey sul set del film di Star Wars

Attualmente Disney e Lucasfilm stanno cercando in modo attivo chi si occuperà del nuovo film che, secondo le prime indiscrezioni, dovrebbe mostrare Rey, interpretata da Daisy Ridley, alle prese con la gestione di una nuova Accademia Jedi.

I nuovi ostacoli alla produzione sembrano far slittare l'inizio delle riprese almeno a metà del 2025.

Il team della produzione

Sharmeen Obaid-Chinoy, che sarà al suo esordio dietro la macchina da presa di un film di finzione dopo l'esperienza sul set di Ms. Marvel e il successo con alcuni corti di genere documentario, ha ancora l'incarico di regista.

Parlando del progetto a giugno, la filmmaker aveva dichiarato: "Quello che mi interessa maggiormente è legato al percorso di Rey come jedi donna. Quello è il modo in cui posso sfruttare nel migliore dei modi le mie esperienze".

Film di Star Wars: in che ordine (cronologico) vederli

Knight, nei prossimi mesi, sarà impegnato nel seguire la produzione del film di Peaky Blinders, con star Cillian Murphy. Recentemente, inoltre, ha creato serie come The Veil, A Thousand Blows e This Town.

Disney e Lucasfilm hanno già fissato l'uscita nelle sale di nuovi film della saga rispettivamente per i mesi di maggio e dicembre 2026 e uno per dicembre 2027.