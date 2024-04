George Lucas verrà premiato a Cannes 2024 con la Palma d'oro onoraria durante la cerimonia di chiusura che si svolgerà sabato 25 maggio.

La serata sarà trasmessa in diretta televisiva su France Télévisions e Brut, e Camille Cottin condurrà l'appuntamento che chiuderà la 77esima edizione dell'evento cinematografico.

La reazione del regista al premio

George Lucas ha commentato l'annuncio che riceverà l'importante premio durante il festival francese in programma sulla Croisette: "Il Festival di Cannes ha sempre avuto un posto speciale nel mio cuore. Sono rimasto sorpreso ed entusiasta quando il mio primo film, THX-1138 (L'uomo che fuggì dal futuro) è stato selezionato per essere proiettato in un nuovo programma destinato ai registi esordienti, chiamato Quinzaine des Réalisateurs. Da allora sono ritornato al festival in molte occasioni con vari ruoli, come sceneggiatore, regista e produttore. Sono realmente onorato da questo riconoscimento che significa davvero molto per me".

George Lucas e gli Stormtrooper

La celebrazione di una lunga carriera

Era infatti il 1971 quando il filmmaker ha prodotto, anche grazie al sostegno di Francis Ford Coppola, il suo primo lungometraggio L'uomo che fuggì dal futuro, adattando uno dei cortometraggi realizzati all'University of Southern California.

La sua carriera è poi stata segnata dal successo di American Graffiti, con cui ha collaborato per la prima volta con Harrison Ford, e, ovviamente, di Star Wars, la longeva saga stellare che continua ancora oggi a espandersi con film e serie tv.

Il comunicato del festival di Cannes sottolinea che Lucas ha dato spazio anche alla sua passione per la tecnologia fondando la Industrial Light & Magic, in grado di sviluppare nuove tecnologie che hanno fatto compiere importanti passi in avanti nel campo degli effetti speciali. Lucas ha inoltre contribuito alla fondazione dello studio Pixar, oltre a produrre film apprezzati dal pubblico e della critica come la saga di Indiana Jones e Kagemusha di Akira Kurosawa.

Il comunicato del festival di Cannes ha sottolineato: "Siamo felici nel rendere omaggio a una delle più grandiose figure del cinema contemporaneo, un uomo con una carriera straordinaria che unisce grandioso intrattenimento e innovazione, mitologia e modernità, cinefilia e tecnologia".