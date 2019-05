Star Wars: i fan de Il Trono di Spade preoccupati per il prossimo film

A ridosso dell'ultima puntata de Il Trono di Spade la Disney ha annunciato che il prossimo film di Star Wars sarà diretto da Benioff e Weiss, meglio conosciuti come gli showrunner della serie dei record. Negli ultimi giorni, però, è sorto un problema: ci sono fan preoccupati in giro per il mondo che stanno sinceramente sperando che Disney e Lucasfilm ci ripensino.

Se in questi giorni state seguendo tutte le polemiche relative a Il Trono di Spade 8x05, la penultima puntata dell'intera serie, allora non vi sarà difficile immaginare il perchè: i fan di Star Wars hanno paura che Dave Benioff e D.B. Weiss possano fare un pasticcio con il film di Star Wars in calendario per il 2022, esattamente come stanno facendo con l'ultima stagione dello show HBO. A dirla tutta, come ha sottolineato l'interprete di Varys durante una recente intervista, per lui i problemi sono cominciai con la stagione 7.

Volendo spezzare una lancia a loro favore, c'è da dire che i limiti incontrati nell'adattare un'opera e un autore tanto amati quanto le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco e Martin, non sono proprio la stessa cosa rispetto alla libertà creativa che la Lucasfilm garantirà loro per il prossimo capitolo di Star Wars. Eppure, se la matematica non è un'opinione, ci sono molte persone là fuori che pensano che i due showrunner abbiano combinato ben poco di buono senza la guida dei libri di George R.R. Martin, che sono stati seguiti fino alla stagione 5. Naturalmente non tutti la pensano così, ma il fronte dei delusi dalle ultime mosse de Il trono di spade è sempre più grande, almeno a giudicare da quanti firmatari sta raccogliendo la petizione lanciata da chi vorrebbe che la stagione 8 del Trono venisse completamente riscritta e girata.

Ed è proprio a questo punto che i fan di Star Wars hanno fatto fronte comune con quelli delusi dalla svolta folle di Daenerys, tempestando i social con messaggi in cui esprimono tutte le proprie riserve e la speranza che, come successo già in passato, Disney faccia marcia indietro.

GoT has never been my thing, but after seeing the reactions all over Twitter for the last couple episodes... um... wow, the timing of this announcement sure is wild. https://t.co/YH8pa5sXRv — Elliott Kay (@ElliottKaybooks) 14 maggio 2019

Disney executives following Twitter today, having just given complete creative control over the next #StarWars trilogy to #GameOfThrones showrunners David Benioff & David Weiss pic.twitter.com/jHzUkR6bwq — Michael Libby (@tenaciouslibbs) 13 maggio 2019

C'è chi, addirittura, spera che Il Trono di Spade 8x06 (qui le prime anticipazioni) sia talmente brutto, talmente scritto e girato e male da essere sufficiente per far desistere i due dal mettere le mani su Star Wars!

My Game of Thrones hope is that the finale is so bad Benioff and Weiss Book of Henry themselves off this Star Wars project — Stephen Sajdak (@stephensajdak) 15 maggio 2019

The team behind Game of Thrones is making the next Star Wars movie. Which means great production values and complex, compelling story lines, except at the very end Skywalker turns out to be a Sith Lord who burns the galaxy to the ground. — George Takei (@GeorgeTakei) 14 maggio 2019