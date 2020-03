Star Wars Ep. I, Keira Knightley: “Mi sono addormentata durante le riprese”

Liam Neeson, Ewan McGregor e Natalie Portman in una scena di Star Wars: Episode I - La minaccia fantasma 3D

Keira Knightley, apparsa nella trilogia prequel di Star Wars, sostiene di essersi addormentata sul set durante le riprese di alcune scene. L'attrice inglese è stata recentemente intervistata dalla rivista Total Film, e le è stato chiesto che ricordi avesse dell'Episodio I, una delle sue prime esperienze cinematografiche. La sua risposta? "Avevo 12 anni, non ricordo molto. Mi ricordo che il copricapo era molto pesante, al punto che mi faceva venire un mal di testa terribile, quello me lo ricordo bene. Ricordo anche di essermi addormentata in una scena, ero seduta sullo sfondo e non riuscivo a tenere gli occhi aperti. A parte quello, non ricordo nulla."

Keira Knightley aveva dodici anni nel 1997, quando è stata scritturata per Star Wars ep. I - La minaccia fantasma, dove interpreta una delle tante damigelle che impersonano la regina Amidala per motivi di sicurezza (tra queste c'era anche Sofia Coppola, e nel film successivo, Star Wars ep. II - L'attacco dei cloni, tale parte andò a Rose Byrne). L'attrice, scelta per la sua somiglianza fisica con Natalie Portman, ha affermato in altre interviste di essere ancora scambiata per la collega al giorno d'oggi, e sul set nemmeno le madri delle due giovani donne erano in grado di distinguerle l'una dall'altra una volta applicato il trucco.

Dopo quell'esperienza non esattamente "stellare" la Knightley si è fatta notare in patria con ruoli importanti nelle commedie Sognando Beckham e Love Actually - L'amore davvero, prima della consacrazione commerciale con il blockbuster a sorpresa La maledizione della prima luna e i suoi sequel (tra il 2003 e il 2017 è apparsa in tutti gli episodi tranne il quarto). Attualmente sta girando la commedia natalizia Silent Night, e la prossima settimana uscirà nelle sale britanniche la commedia drammatica Misbehaviour, su un gruppo di donne che cercano di sabotare il concorso di Miss Mondo 1970, tenutosi a Londra.