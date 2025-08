Liam Neeson critica la morte di Qui-Gon Jinn in Star Wars: "Altro che maestro Jedi, è stata ridicola"

La star di Una pallottola spuntata non ha particolarmente apprezzato il modo in cui è stato eliminato il suo personaggio in La minaccia fantasma.

Nel 1999, Liam Neeson ha recitato da co-protagonista nel primo film della saga prequel di Star Wars, La minaccia fantasma, al fianco di Ewan McGregor e Natalie Portman.

L'attore ha interpretato il maestro Jedi Qui-Gon Jinn, colui che si accorge del grande potenziale del giovanissimo Anakin Skywalker (Jake Lloyd) e decide addestrarlo per consentirgli di diventare un Jedi.

Liam Neeson considera assurda la morte di Qui-Gon Jinn

La star di Una pallottola spuntata ha ammesso di non essere rimasto particolarmente impressionato dalla drammatica morte del suo personaggio, durante il duello con il malvagio signore dei Sith Darth Maul (Ray Park).

Liam Neeson e Ewan McGregor in La minaccia fantasma

"Ho pensato che la mia morte fosse un po' da mammalucco. Dovrei essere un maestro Jedi. Il mio personaggio è caduto con il classico inganno di chi ti fa credere che ti colpisce in faccia e poi ti prende allo stomaco. Oh no, mi ha preso!" ha confessato Neeson a GQ, che è tornato poi per una brevissima scena nella serie spin-off Obi-Wan Kenobi.

Il ruolo di Qui-Gon Jinn nella saga di Star Wars

A Liam Neeson venne affidato da George Lucas il ruolo del maestro Jedi anticonformista Qui-Gon Jinn, che appare solo nel primo film della saga prequel.

Mentore del giovane Obi-Wan Kenobi (Ewan McGregor), Qui-Gon aveva intenzione di prendere sotto la propria ala anche Anakin Skywalker, prima di trovare la morte a causa di Darth Maul. Toccò quindi ad Obi-Wan addestrare Anakin, dopo la promessa del giovane padawan al suo maestro in punto di morte.

Nel cast del film anche Natalie Portman nel ruolo di Padmé Amidala, Pernilla August nei panni di Shmi Skywalker, Ian McDiarmid nel ruolo di Palpatine/Darth Sidious e Terence Stamp nei panni di Finis Valorum.