Star Wars, Diego Luna sui quasi 10 anni trascorsi a interpretare Andor: "Qualcosa di speciale"

Andor è diventata una delle serie più importanti dell'era Disney+ del franchise di Star Wars, grazie al suo approccio coinvolgente e alla solida scrittura.

È confermato il ritorno della serie live-action per una seconda e ultima stagione, che porterà il viaggio di Cassian Andor (Diego Luna) fino agli eventi della sua prima apparizione nel franchise, il film standalone del 2016 Rogue One: A Star Wars Story. In un'intervista rilasciata a IMDB in occasione della D23 Expo del mese scorso, Luna ha parlato del continuo amore dei fan per la sua interpretazione del personaggio e del modo in cui il fervore dei fan si è evoluto nel corso degli anni.

"Ho ricevuto un sacco di apprezzamenti per la storia che stiamo raccontando. Le persone sono molto entusiaste", ha rivelato Luna. "In questi anni ho fatto parte di qualcosa che conta per le persone, sapete? E questo è qualcosa di molto speciale. Non capita spesso. Non capita spesso di far parte di un progetto che conta così tanto per il pubblico... Abbiamo lavorato duramente, quasi tre anni della nostra vita per realizzare una stagione. Quindi sì, il modo in cui è stato accolto è stato molto speciale per me".

Andor: un'immagine di scena

Cosa racconterà la Stagione 2 di Andor?

È stato confermato che i nuovi episodi della serie Star Wars racconteranno gli anni di vita di Cassian fino agli eventi di Rogue One. Anche K-2SO (Alan Tudyk) e il direttore Orson Krennic (Ben Mendelsohn) riprenderanno i loro ruoli già interpretati nel film di Gareth Edwards.

Andor 2: finalmente confermato il ritorno di questo iconico personaggio di Star Wars

"Penso che le persone che hanno amato Rogue One, dopo aver visto la Stagione 2, vedranno il film sotto una luce diversa", ha ribadito Luna in precedenza. "Tutto avrà un significato diverso sapendo cosa è dovuto accadere perché il K-2SO di Alan Tudyk fosse lì. Credo che vi farà considerare il viaggio di Rogue One in modo diverso. E non solo con K-2, ma anche con molti altri personaggi. Penso che sarà davvero fantastico".

Al momento attuale, Disney+ non ha ancora rivelato la data d'uscita della Stagione 2 di Andor, che a questo punto non arriverà entro il 2024, ma bisognerà aspettare il 2025. Questo perché il prossimo slot di dicembre è già occupato da un'altra serie Star Wars, ovvero Skeleton Crew, con Jude Law tra i protagonisti.