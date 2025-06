Andor, Andy Serkis rompe il silenzio sul perché non ha fatto ritorno nella seconda stagione

Durante l'arco narrativo ambientato a Narkina 5, nella prima stagione di Andor, Cassian si ritrova incarcerato dall'Impero e viene impiegato inconsapevolmente nella costruzione dei pezzi per la Morte Nera che un giorno contribuirà a distruggere.

Durante il periodo di detenzione, Cassian incontra il personaggio di Kino Loy, interpretato da Andy Serkis, il burbero responsabile del turno di giorno che alla fine si convince del suo modo di pensare e lo aiuta a evadere dalla prigione. Purtroppo, quando la libertà sembra ormai certa, Kino fa un'ammissione straziante sul motivo per cui non può gettarsi in acqua insieme a lui: "Non so nuotare".

Ci si aspettava che Serkis tornasse nel ruolo di Kino Loy nella seconda stagione, ma alla fine non è avvenuto, e il suo arco narrativo è da considerarsi concluso nella prima stagione. Parlando con Collider, l'attore ha finalmente rotto il silenzio sul fatto che il destino di Kino sia rimasto aperto.

Andy Serkis: "Penso sia stata la cosa migliore per il personaggio"

Andor: Andy Serkis in una scena

"Alla fine penso che sia la cosa migliore per il personaggio. È stato un arco narrativo fantastico e ha avuto una conclusione molto, molto definita ed eroica", ha spiegato. "Penso che, per molti versi, tornare indietro sarebbe stato difficile perché ha davvero lasciato un segno. Sono rimasto molto sorpreso da quanto fosse efficace dal punto di vista emotivo quel personaggio, e quindi penso che sia stato molto, molto meglio lasciarlo a Narkina 5, da solo".

Andor, stagione 2

Parlando dell'impatto sorprendentemente grande del personaggio sul franchise di Star Wars, Serkis ha aggiunto: "Quest'anno ho partecipato a diverse convention e tutti volevano parlare di Andor. È notevole l'impatto che ha avuto sulla gente, ed è fantastico".

"È un lavoro di scrittura davvero bello, un'idea molto bella. Tony Gilroy e tutti i registi che hanno lavorato a quegli episodi hanno realizzato qualcosa di brillante", ha concluso. Per quanto possa essere divertente immaginare che Kino è sopravvissuto e si è unito all'Alleanza Ribelle, è probabile che sia stato giustiziato dall'Impero per il suo ruolo nella fuga.