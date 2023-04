Star Wars Celebration: l'edizione del 2025 si terrà in Giappone

Al termine di una scoppiettante Star Wars Celebration 2023* ricca di annunci, i fan hanno potuto scoprire data e location della prossima edizione. La mega convention salterà il prossimo anno per poi tornare alla carica nel 2025 e lo farà dal 18 al 20 aprile in Giappone**. Per la precisione si terrà al Makuhari Messe, distretto commerciale a pochi passi dal centro di Tokyo.

Si tratta della seconda volta in assoluto che una Star Wars Celebration viene tenuta in Giappone (la prima era stata nel 2008). Considerando come per il momento non ci siano date di uscita certe per i prossimi film, Lucasfilm ha deciso di saltare il 2024 e magari spalmare ulteriori rivelazioni in altre convention.

Star Wars: James Mangold spiega le origini del suo film

L'edizione di quest'anno si è invece tenuta dal 7 al 10 aprile a Londra, svelando finalmente il futuro del franchise cinematografico. Sono stati infatti annunciati ben tre nuovi film: James Mangold porterà sullo schermo una storia sugli albori della Forza e sul primo Jedi, Dave Filoni racconterà la guerra tra ciò che rimane dell'Impero e la Nuova Repubblica, e infine Sharmeen Obaid-Chinoy dirigerà un film ambientato 15 anni dopo Episodio IX: L'Ascesa di Skywalker, confermando il ritorno di Daisy Ridley nei panni di Rey.

Spazio anche al panorama televisivo con la presentazione di The Acolyte e il primo trailer di Ahsoka, serie TV con Rosario Dawson nei panni del personaggio creato da Dave Filoni.