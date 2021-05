Star Wars Day: oggi la maratona di Movieplayer su Twitch

Il 4 Maggio, in una galassia lontana lontana... si festeggia il Star Wars Day: i fan della celebre saga cinematografica hanno deciso di dedicare proprio questa giornata all'universo che tanto amano e anche noi di Movieplayer abbiamo organizzato una maratona su Twitch, indossando armature mandaloriane e brandendo spade laser.

Guerre stellari: Carrie Fisher insieme a Chewbacca

Perché proprio il 4 Maggio è stato indetto come Star Wars Day? Per un significativo gioco di parole: May the 4th be with you. Ecco perché dedicheremo l'intera giornata di oggi alla saga di Guerre Stellari.

In collaborazione con Lega Nerd e Multiplayer, avremo modo di esplorare tutto l'universo di Star Wars, con speciali, analisi e approfondimenti. Anche noi di Movieplayer ci siamo preparati al meglio per festeggiare la saga di Lucas e vi offriremo un'intensa giornata di dirette Twitch: partiremo alle 10.00 con la nostra Valentina Ariete , che durante il CineCaffé ci parlerà di Star Wars: The Bad Batch, la serie animata che uscirà su Disney+ proprio oggi.

La nostra maratona prosegue alle 17.00 con Animation Time , in cui Antonio Cuomo, Erika Sciamanna e Mara Siviero ci parleranno dell'animazione a tema Star Wars, dalla saga di Clone Wars fino a Star Wars Rebels.

Hayden Christensen, Natalie Portman e Ewan McGregor in Star Wars ep. II

Per concludere, si terrà il Quiz Star Wars , in cui Valentina, Giuseppe Grossi e Matteo Maino si/vi sfideranno a suon di domande e curiosità inerenti la saga di George Lucas

Vi aspettiamo sul nostro canale Twitch e che la Forza sia con voi, giovani padawan.