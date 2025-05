Star Wars, Ryan Philippe scartato come Anakin Skywalker: "Troppo vecchio per Natalie Portman"

La star di Breach ha raccontato di non aver ottenuto il ruolo nella trilogia prequel perché non abbastanza giovane per interpretare il protagonista.

Nei primi anni 2000, Ryan Phillippe fece il provino per interpretare Anakin Skywalker nella trilogia prequel di George Lucas. Nonostante la delusione, ora l'attore ha fatto pace con la delusione per il ruolo mancato.

All'epoca del casting, Phillippe aveva 29 anni e fu considerato troppo vecchio per interpretare Anakin e recitare al fianco di Natalie Portman, che all'epoca aveva 22 anni.

Ryan Phillippe ricorda la delusione per essere stato scartato in Star Wars

"Sono un ragazzo degli anni '70 e pensai che sarebbe stato un sogno" ammette l'attore "Ma penso che tutto accada per una ragione ed è facile farci pace. Una parte del nostro lavoro, come attori è sviluppare una pelle dura per affrontare i rifiuti o quando le cose non vanno come vorresti in un determinato progetto".

Ryan Phillippe in Secrets and Lies

Ryan Phillippe ha capito di dover accettare quel rifiuto. Oltretutto, sono passati decenni da quel provino e la star, oggi cinquantenne, ha avuto modo di lavorare a diversi altri progetti importanti.

La scelta di Hayden Christensen per Anakin Skywalker e lo spauracchio DiCaprio

Il ruolo del leggendario cavaliere Jedi e futuro Darth Vader venne assegnato a Hayden Christensen, all'epoca 23 anni, che superò la concorrenza di Leonardo DiCaprio, James Van Der Beek, Joshua Jackson e Paul Walker.

Proprio la notizia della star di Titanic in lizza per il ruolo mise in allarme Hayden Christensen, come rivelò l'attore in un'intervista di qualche anno fa:"Per tutto la fase di casting mi ripetevo che la parte sarebbe andata ad un altro e per me non era nemmeno una possibilità. Questo pensiero mi ha liberato, in un certo senso, e quando mi dissero che avevo ottenuto la parte fu una sorpresa per me".

Primo piano di Hayden Christensen in La vendetta dei Sith

Hayden Christensen interpretò Anakin nei due sequel de La minaccia fantasma, L'attacco dei cloni e La vendetta dei Sith.