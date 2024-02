Star Wars, Hayden Cristensen difende la sua performance nei prequel:'Fallita la sospensione dell'incredulità'

Hayden Christensen ha difeso per l'ennesima volta la propria performance nella trilogia prequel di Star Wars, nella quale interpreta Anakin Skywalker in L'attacco dei Cloni e La vendetta dei Sith, ereditando il ruolo da Jake Lloyd che lo interpretò in La minaccia fantasma. Le performance di Christensen vennero molto criticate ma l'attore ha cercato di spiegare il proprio punto di vista.

Hayden Christensen, Natalie Portman e Ewan McGregor in Star Wars ep. II

Nonostante la popolarità di Christensen nel fandom sia cresciuta nel corso degli anni, quando i film uscirono al cinema subirono diverse critiche. Intervistato da Empire Magazine, l'attore ha dichiarato:"Quel tipo di critica, credo, deriva da una certa mancanza della loro stessa sospensione dell'incredulità. Il testo introduttivo inizia con 'Tanto tempo fa, in una galassia lontana, lontana', prepara il terreno a qualsiasi possibilità. Non è necessario che queste persone agiscano e si comportino come ci aspetteremmo".

Il personaggio di Anakin Skywalker

Anakin Skywalker è un personaggio cruciale nella saga di Star Wars creata da George Lucas negli anni '70.

Nella trilogia prequel si racconta la crescita del piccolo Anakin (Jake Lloyd), scovato da Qui-Gon Jinn (Liam Neeson) sul pianeta Tatooine e allevato come giovane padawan da Obi-Wan Kenobi (Ewan McGregor), prima di passare al Lato Oscuro della Forza e trasformarsi nel perfido Darth Vader, villain principale della prima trilogia.

Hayden Christensen ha ripreso il ruolo di Anakin nelle miniserie Obi-Wan Kenobi e Ahsoka.