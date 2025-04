L'iconico duello di Star Wars con la spada laser è stato ispirato da uno storico anime che conoscono tutti

Nel documentario Light & Magic, l'attore Ahmed Best rivela che uno dei più spettacolari duelli con la spada laser in Star Wars è stato ispirato da un anime: Mobile Suit Gundam: Char's Counterattack. Una fusione culturale tra Est e Ovest che ha trasformato un combattimento quasi impossibile in uno dei momenti più iconici della saga.

Il Jedi e il mecha: un duello nato dall'animazione giapponese

A volte le scintille del cinema nascono dall'incontro tra mondi lontani. È quanto accaduto dietro le quinte di Star Wars: Episodio II - L'attacco dei cloni, dove il celebre duello tra Yoda e il Conte Dooku ha preso forma grazie a un'inaspettata fonte d'ispirazione. A raccontarlo è Ahmed Best, attore noto (e criticato) per il ruolo di Jar Jar Binks, ma anche figura chiave per l'animazione digitale della saga. Nella seconda stagione del documentario Light & Magic, Best rivela infatti di aver introdotto il supervisore all'animazione Rob Coleman al mondo dell'anime, citando in particolare i duelli con Beam Saber del film di Gundam. Proprio questi, uniti a suggestioni provenienti dal cinema kung fu, hanno reso possibile l'immaginazione (e la realizzazione) del combattimento tra il minuscolo maestro Jedi e l'imponente Dooku, rendendolo "credibile" nonostante Yoda fosse stato fin lì solo un burattino.

Il risultato è sotto gli occhi di tutti: quella sequenza è diventata una delle più amate del film, anche tra chi ha sollevato critiche verso il resto dell'episodio. Per Ahmed Best, che aveva pagato a caro prezzo l'accoglienza negativa riservata a Jar Jar, si è trattato di un momento di rivincita silenziosa. Ma è anche un curioso ritorno alle origini: le spade laser di Star Wars hanno influenzato la nascita dei Beam Saber di Gundam, e ora l'anime giapponese ha restituito l'ispirazione con gli interessi.

Char's Counterattack, capitolo conclusivo della storica rivalità tra Amuro Ray e Char Aznable, è disponibile su Netflix, mentre Light & Magic si può vedere su Disney+. Un consiglio? Guardateli entrambi: potreste non vedere mai più un duello con la spada laser allo stesso modo.