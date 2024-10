Star Wars: Dawn of the Jedi, finalmente le prime novità sul film di James Mangold

James Mangold è uno dei registi più apprezzati degli ultimi anni e il suo prossimo progetto lo vedrà impegnato alla Lucasfilm per il film Star Wars: Dawn of the Jedi, che esplorerà le origini della Forza e dei Cavalieri Jedi.

Hollywood ama James Mangold. È uno dei creativi di riferimento dell'industria. Un regista di discreto talento che non ha paura di aderire al controllo creativo che gli studios gli impongono. Non è certo considerato un autore, ma con film come Le Mans '66 - La grande sfida, Logan e Cop Land nella sua filmografia, è molto apprezzato dalla critica.

L'ultima fatica di Mangold è A Complete Unknown, il biopic su Bob Dylan in uscita a dicembre. Tuttavia, nell'ultimo numero di Empire Magazine, Mangold ha confermato di essere pronto a girare il suo film su Star Wars, "Dawn of the Jedi", che potrebbe essere realizzato già l'anno prossimo.

La pellicola esplorerà le origini degli Jedi e si svolgerà nella prima era del franchise di Star Wars. Questo film si dice sia ambientato 25.000 anni nel passato. Beau Willimon (Andor, House of Cards) è stato recentemente incaricato di co-scrivere il film insieme a Mangold, secondo Deadline.

Lucasfilm e Kathleen Kennedy non vedono un film di Star Wars al cinema da L'Ascesa di Skywalker del 2019. Con il previsto film su Rey di Sharmeen Obaid-Chinoy che è stato messo "in attesa", l'unico altro progetto che lo studio ha in ballo al momento è il successo del suo show Disney+ The Mandalorian. Non è quindi una coincidenza che abbiano deciso di puntare tutte le loro fiches su The Mandalorian & Grogu diretto da Jon Favreau, che dovrebbe arrivare nelle sale il 22 maggio 2026, e dovrebbe essere il primo di una trilogia, secondo le parole di Giancarlo Esposito.

Il film di Mangold sembra essere il prossimo dopo Mandalorian & Grogu, ma ci sono altri sei progetti di Star Wars attualmente in fase di sviluppo, da parte dei registi Obaid-Chimoy, Dave Filoni, Jon Favreau, Donald Glover, Shawn Levy e Patty Jenkins. Probabilmente nessuno di questi entrerà in produzione a breve, o almeno fino a quando Mangold non avrà completato il suo film l'anno prossimo.