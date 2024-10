Star Wars, il film The Mandalorian & Grogu sarà ił primo di una nuova trilogia?

Con il film su Rey di Sharmeen Obaid-Chinoy messo per il momento "in pausa", l'unico progetto che la Lucasfilm ha in mano al momento è il successo di The Mandalorian. Non è quindi una coincidenza che la Lucasfilm abbia deciso di puntare tutte le sue fiches su un film che continuerà la serie al cinema e che sarà diretto da Jon Favreau.

Inoltre, pare che, secondo una delle star dello show, Giancarlo Esposito, The Mandalorian & Grogu sia stato pianificato come una trilogia di film, o forse anche di più. The Mandalorian, le cui prime tre stagioni sono disponibili su Disney+, è una serie molto popolare e Lucasfilm punta sul suo pubblico in streaming per tornare ad avere successo ance al cinema.

Pedro Pascal tornerà nel ruolo del cacciatore di taglie Din Djarin. Sigourney Weaver si unirà a lui in un ruolo non rivelato, mentre lo showrunner Favreau è stato confermato alla regia. The Mandalorian & Grogu arriverà nelle sale il 22 maggio 2026.

L'irresistibile baby Yoda entra in azione

Attualmente sono in fase di sviluppo altri sei progetti di Star Wars, firmati dai registi Obaid-Chimoy, James Mangold, Dave Filoni, Jon Favreau, Donald Glover, Shawn Levy e Patty Jenkins. The Mandalorian and Grogu sarà il primo di questi a uscire nelle sale, mentre gli altri rimangono probabilmente, per il momento, in fase di sviluppo.

The Mandalorian & Grogu, a che punto è il film di Star Wars? Nuovi entusiasmanti aggiornamenti

Tuttavia, nonostante il ritorno di tutti i personaggi principali dello show nel film, sappiamo che almeno uno di loro non farà ritorno. Stiamo parlando dell'interprete di Boba Fett, Temuera Morrison, che aveva confermato durante il panel "From Clone Troopers to Bounty Hunters" al Fan Expo di Chicago che non avrebbe ripreso il proprio ruolo.

"Sto ancora aspettando che mi contattino ad essere sincero", aveva osservato. "Penso che rimarremo accantonati sullo scaffale per un po'. Forse ci toglieranno da quello scaffale più avanti". Il suo personaggio aveva debuttato nella seconda stagione di The Mandalorian, per poi fare il salto da protagonista in una serie tutta sua, The Book of Boba Fett, che però non ha ottenuto il successo sperato da Lucasfilm.