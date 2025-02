Star Wars, primi dettagli sul film con Ryan Gosling: ecco in che periodo sarà ambientato

Dopo la notizia che Ryan Gosling sarebbe stato il protagonista del nuovo film di Star Wars diretto da Shawn Levy non avevamo avuto più aggiornamento, ma adesso potremmo essere trapelati alcuni dettagli in più.

L'universo di Star Wars è molto vasto, si estende per secoli con numerosi personaggi iconici attraverso le galassie. Ci sono infinite storie da raccontare in questo mondo e ne abbiamo avuto un assaggio anche nei videogiochi, programmi televisivi e libri che coprono solo alcune delle emozionanti storie della galassia lontana, lontana, ma solo negli ultimi dieci anni abbiamo iniziato a vedere film che esplorano altre parti dell'universo di Star Wars.

Al momento non ci sono molti dettagli sul progetto, ma si prevede che le riprese possano iniziare già quest'anno. Si tratta di un aggiornamento un po' sorprendente, dato che ci sono altri film di Star Wars in fase di sviluppo da molto più tempo e che sembravano più prioritari, ma Levy potrebbe avere la sua chance con Star Wars molto prima di loro.

Il nuovo film sarà ambientato dopo L'ascesa di Skywalker

Blade Runner 2049: un'immagine di Ryan Gosling

Il regista avrebbe scritturato Ryan Gosling per la parte o di un Jedi, di un cacciatore di taglie o qualsiasi altra cosa si trovi in mezzo a queste due opportunità. È un attore piuttosto versatile e sarà fantastico vederlo nell'universo di Star Wars, ma i fan vogliono saperne di più.

Star Wars: The Rise of Skywalker - Daisy Ridley in un'immagine dal primo teaser

L'attuale presidente della Lucasfilm, Kathleen Kennedy, che ha d poco smentito le due dimissioni, ha fatto un po' di chiarezza in una nuova intervista. Per cominciare, il film sarà ambientato solo una manciata di anni dopo Star Wars: L'ascesa di Skywalker e, sebbene si concentrerà principalmente su volti nuovi, ci sarà spazio anche per i personaggi della trilogia sequel.

"Sarà tutto post Episodio IX", ha dichiarato Kennedy. "Quella di Shawn è una storia di Star Wars a sé stante che si svolgerà dopo Episodio IX, forse cinque o sei anni dopo. E Mandalorian è davvero a sé stante perché si tratta di un'altra epoca della Nuova Repubblica. Abbiamo anche altre storie in sviluppo in corso in quella epoca. Quindi è su questo che ci stiamo concentrando in questo momento, perché ovviamente con Mandalorian abbiamo un'idea abbastanza precisa di come andrà a finire. Con questo, invece, i personaggi sono tutti nuovi. Potremmo riportare alcuni dei personaggi della trilogia sequel, ma si tratta di personaggi praticamente nuovi".