Star Wars: Dawn of the Jedi, Beau Willimon firmerà la sceneggiatura con James Mangold

Sarà Beau Willimon, il creatore di House of Cards, a scrivere la sceneggiatura del film Star Wars: Dawn of the Jedi insieme al regista James Mangold.

Il progetto della Lucasfilm riporterà il regista dietro la macchina da presa dopo aver collaborato con la Disney in occasione di Indiana Jones e il Quadrante del Destino, arrivato nelle sale l'estate scorsa.

Il coinvolgimento dello sceneggiatore

La storia di Star Wars: Dawn of the Jedi sarà ambientata circa 25.000 anni prima degli altri progetti della saga portati sul grande schermo.

Beau Willimon tornerà nell'universo creato da George Lucas dopo aver scritto la prima stagione della serie Andor, con star Diego Luna, che è stata ideata come prequel del film Rogue One. James Mangold, presentando il film di cui sarà sceneggiatore e regista, aveva spiegato: "Si tratta di un'occasione per raccontare l'intera storia, mostrare la nascita della Forza".

Il filmmaker aveva ricordato che, la prima volta che aveva proposto le sue idee a Kathleen Kennedy, aveva citato come punti di riferimento Ben-Hur e i 10 Comandamenti, ricordando che la Forza è diventata una specie di leggenda religiosa presente in tutti i film della saga. Mangold aveva dichiarato: "Ma da dove è venuta? Come è stata trovata? Chi l'ha trovata? Chi è stato il primo Jedi? Ed è quello che sto scrivendo ora".

Lucasfilm, prima di annunciare il coinvolgimento di Willimon, aveva svelato che The Mandalorian & Grogu, prossimo film della saga e spinoff della serie targata Disney+, arriverà nei cinema il 22 maggio 2026.