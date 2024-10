Star Wars è in crisi? Non proprio, la cifra guadagnata da Disney grazie al merchandise è mostruosa

Nonostante l'accoglienza piuttosto tiepida per non dire aspra dei fan, gli show e i film di Star Wars della Disney sono tutt'altro che spazzatura. I loro titoli ottengono in genere recensioni entusiastiche da parte della critica, e generano risultati al botteghino e in streaming che altri studios invidierebbero (anche se attraverso budget molto più alti).

Ripercorriamo quindi l'eredità di Star Wars della Disney fino a oggi, da Il risveglio della forza a The Acolyte, e vediamo quali conclusioni si possono trarre. Perché diversi aspetti del curriculum dell'azienda appaiono indubbiamente ambigui: un franchise di cinque film che è stato interrotto dopo che i suoi incassi sono andati nella direzione sbagliata.

Sei serie televisive in live-action, di cui solo una è stata un successo per più stagioni. Un numero sorprendente di progetti messi in sviluppo e poi abbandonati e un hotel per giochi di ruolo incredibilmente ambizioso che ha chiuso dopo poco più di un anno.

Disney è un bene per Star Wars?

Questo fa sorgere una domanda: la casa di Topolino non è adatta a maneggiare la creatura di George Lucas? Oppure si tratta di un caso in cui un'asticella molto alta per il successo, combinata con le lamentele di un fandom appassionato, tende a oscurare quello che altrimenti è un franchise estremamente popolare e redditizio?

Gli incassi dei film raccontano una storia diversa. In un periodo in cui i film Marvel della Disney continuavano a battere nuovi record di vendita di biglietti, Il risveglio della Forza ha guadagnato la straordinaria cifra di 2 miliardi di dollari in tutto il mondo, Gli ultimi Jedi è sceso bruscamente a 1,3 miliardi di dollari e L'ascesa di Skywalker ha guadagnato un miliardo di dollari che in nessun universo è considerato un risultato pessimo.

Questi sono numeri incredibili per qualsiasi film, ma stavano andando nella direzione sbagliata: quando il terzo film della trilogia che vuole lanciare un nuovo franchise vende la metà dei biglietti del primo, probabilmente hai sbagliato strada.

La miniera d'oro è nel merchandise

La Disney di solito non rilascia cifre per le singole linee di prodotti, ma le fonti dicono che l'acquisto di prodotti di Star Wars ha generato un miliardo per la società solo l'anno scorso. Baby Yoda è stato sicuramente una manna per i rivenditori.

Durante la presentazione di marzo per contrastare un investitore attivista che accusava la società di aver speso troppo, la Disney ha anche rivelato che Lucasfilm ha generato quasi 12 miliardi di dollari di entrate totali a fronte di un investimento di 4 miliardi di dollari. Tuttavia, in questa cifra confusa sono state inserite molte cose, tra cui i titoli non legati a Star Wars e i rendimenti futuri previsti, ma anche molte cose che sono state tralasciate (ad esempio, il costo di tutto). È quindi difficile capire cosa fare di questi 12 miliardi di dollari se non che "Star Wars genera un sacco di soldi", cosa che probabilmente era già noto.