Star Wars: i fan di Chewbacca possono trovare il suo personalissimo set LEGO in sconto su Amazon

Avete capito bene, su Amazon è possibile reperire, a un prezzo scontato, il set LEGO Star Wars dedicato al personaggio di Chewbacca. Sul sito è al momento reperibile a 188,90€, con uno sconto del 10% sul prezzo precedente. Se interessati passate dal box qui sotto.

Entrando più nel dettaglio, si tratta di un set LEGO che s'impegna a ricostruire le fattezze di Chewbacca, uno dei protagonisti più celebri dell'intero universo narrativo di Guerre stellari. Composta da 2.319 pezzi, questa figure LEGO, alta 46 cm, è dotata anche di bandoliera e balestra costruite in mattoncini, e comprende un supporto da esposizione incorporato oltre a una targhetta con informazioni sul personaggio, e una ulteriore minifigure sempre di Chewbe.

Chewbacca e la sua fama nel mondo di Star Wars

Chewbacca è un personaggio memorabile e fondamentale all'interno dell'universo di Star Wars per molte ragioni. Uno dei suoi tratti distintivi è la grande fedeltà verso gli amici. È il co-pilota e il migliore amico di Han Solo, e la loro amicizia e legame sono da sempre un elemento chiave nelle varie avventure che conosciamo.

Il design fisico di Chewbacca, inoltre, è straordinario e immediatamente riconoscibile. Si tratta di una creatura alta e pelosa, con occhi espressivi e una bocca ricurva. Questo aspetto unico (creato da Stuart Freeborn e sua moglie Kay Freeborn) ha catturato l'immaginazione dei fan e lo ha reso un'icona visiva di Star Wars, insieme al cosiddetto linguaggio wookiee, che consiste in versi e grida (creato dal progettista del suono Ben Burtt). Nonostante la sua incapacità di parlare in Basic (la lingua predominante nell'universo di Star Wars), i personaggi e i fan hanno imparato a comprendere le emozioni e le intenzioni di Chewbacca attraverso il linguaggio del corpo e le vocalizzazioni. Questa peculiarità ha contribuito a renderlo ancora più riconoscibile e memorabile.

Se siete anche voi fan di Star Wars e di Chewbacca, allora non dovete assolutamente lasciarvi scappare questo set LEGO tematico unico nel suo genere. In alternativa potrebbe trasformarsi in un'idea regalo originale e fuori dal comune.