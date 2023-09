Star Wars: i fan non crederanno ai loro occhi con la riproduzione del casco di Darth Vader scontata su Amazon

Su Amazon è possibile recuperare una perfetta riproduzione dell'iconico casco indossato da Darth Vader in Star Wars. Attualmente è possibile recuperarlo a 157,49€, con uno sconto del 7% sul prezzo precedente. Se interessati passate dal box qui sotto.

Entrando nel dettaglio, stiamo parlando di un casco targato Hasbro The black series che riproduce alla perfezione i dettagli di quello indossato da Darth Vader nell'universo narrativo di Guerre stellari. Caratterizzato da una struttura multi-pezzo con con punti di collegamento magnetici, questo gadget si distingue anche per una serie di effetti sonori facilmente riconoscibili dagli appassionati.

Ahsoka perché è importante per il futuro di Star Wars

Cos'aspettate a recuperare una riproduzione del genere? Il casco di Darth Vader vi aspetta insieme a tantissime altre cose su Amazon. Se non per collezionismo, potete recuperarlo per fare roleplay o come idea regalo per i fan di Star Wars più piccolini.