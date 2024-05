Star Wars, Carrie Fisher odiava l'acconciatura della Principessa Leia: "Come avere due bagel sulle orecchie"

Il celebre attore Griffin Dunne è stato anche il migliore amico di Carrie Fisher, e tra le pagine del suo nuovo libro ha raccontato perché all'attrice non è mai piaciuta l'acconciatura della Principessa Leia prima dell'uscita del film originale Star Wars.

La Fisher non sapeva che il film sarebbe diventato un successo planetario e l'inizio di un'amata saga che continua ancora oggi, con l'acconciatura di Leia diventata nel tempo uno degli elementi più iconici del film. Dunne, noto per il film Fuori Orario e per il ruolo di Nicky Pearson nella serie di successo della NBC This is Us, era un amico di vecchia data, coinquilino e confidente della Fisher.

Carrie Fisher, Mark Hamill e Harrison Ford in una scena di Guerre Stellari

In un estratto del prossimo libro di Dunne, The Friday Afternoon Club: A Family Memoir, pubblicato sul Times, Dunne ha rivelato che la Fisher le aveva confidato le sue preoccupazioni per l'acconciatura del suo personaggio prima dell'uscita di Star Wars.

Nel primo Guerre stellari, la Principessa Leila porta notoriamente i capelli raccolti in due caratteristici chignon, che la Fisher descrisse in modo colorito a Dunne e su cui condivise le sue riserve prima della data di quello che sarebbe diventato l'originale Star Wars Day, il 25 maggio 1977.

"Carrie diventava sempre più ansiosa man mano che si avvicinava la data di uscita di Guerre stellari, il 25 maggio 1977. 'Dovresti vedere cosa hanno fatto ai miei capelli!', aveva urlato al telefono durante le riprese, di solito la mattina prima di andare sul set per lei, le quattro del mattino per me. 'Sembra che abbia due bagel sulle orecchie'".

L'intuizione di George Lucas

Anche se Leia esibisce gli "space buns" solo in Guerre stellari, l'acconciatura è diventata simbolo e sinonimo del suo forte carattere. Questo era in linea con le intenzioni di George Lucas, che nel 2002 aveva dichiarato che l'ispirazione reale per gli chignon di Leia era "creare qualcosa di diverso che non fosse di moda".

Lucas si è ispirato alle immagini di Clara de la Roche, un'eroina rivoluzionaria messicana, che portava i capelli a chignon, una scelta appropriata per un'eroina a sua volta rivoluzionaria come Leia.

Quando Billie Lourd, figlia della Fisher, è entrata a far parte del franchise come nuovo personaggio della trilogia sequel, il tenente Kaydel Ko Connix ne Star Wars: Il risveglio della forza, un membro della Resistenza guidata da Leia, la Lourd ha portato i capelli a crocchia, un perfetto riferimento all'acconciatura di sua madre.