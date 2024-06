Star Wars, è morta a 81 anni un'iconica attrice della trilogia originale

Un altro membro del franchise di Star Wars ci ha lasciati. Maria De Aragon è morta all'età di 81 anni e nel corso della sua carriera aveva interpretato un iconico personaggio del franchise creato da George Lucas nel primo film della saga.

L'attrice è nota per aver interpretato Greedo nel primissimo Guerre stellari, uscito nel 1977 e diretto da Lucas. L'annuncio della morte della De Aragon è stato dato da Coolwaters Productions, con un post condiviso su Instagram. Nel post viene rivelato che la De Aragon è morta per cause naturali alla fine di aprile.

"Coolwaters Productions LLC comunica tristemente che la nostra cliente Maria De Aragon, l'attrice che ha contribuito a dare vita al personaggio di 'Greedo' in Star Wars: Una nuova speranza, è deceduta", si legge nel post. "Lascia la sua famiglia in Canada. Si è spenta in una casa di cura all'età di 81 anni alla fine di aprile 2024 per cause naturali. I nostri cuori sono rattristati, auguriamo alla sua famiglia il meglio e ringraziamo tutti i suoi fan di Star Wars per gli anni di supporto".

Il post include anche la storia di De Aragon che interpretava Greedo. È stato sottolineato come George Lucas non fosse soddisfatto del filmato originale girato con Paul Blake che interpretava il personaggio di Greedo, che "doveva sembrare più animato". Questo ha portato a far assumere a De Aragon il ruolo per girare i primi piani del personaggio che parla durante la memorabile scena in cui Greedo viene ucciso da Han Solo.

L'eterno dibattito su Greedo

"Maria ripeteva che durante molte conferenze con i fan alle convention, quando le veniva chiesto 'Cosa pensi di Harrison Ford', rispondeva 'Mi uccide' (ridendo)", ha aggiunto il post.

La famosa scena ha portato al dibattito "Han ha sparato per primo" tra i fan di Star Wars. Originariamente, Greedo era stato raffigurato come un cacciatore di taglie ingaggiato da Jabba the Hutt per rintracciare Han Solo, per poi essere ucciso quando quest'ultimo spara per primo. Le successive rielaborazioni dei film di Star Wars hanno cambiato la scena in modo che Han non sparasse per primo, trasformando l'uccisione in un atto di autodifesa. Nella scena modificata, Greedo spara per primo ad Han e lo manca, spingendo il personaggio di Ford a rispondere al fuoco. Nonostante le buone intenzioni di Lucas, la modifica della scena ha provocato molte lamentele da parte di quei fan di Star Wars che preferivano la versione originale.

Star Wars: George Lucas spiega perché Greedo spara per primo

La De Aragon ha fatto il suo debutto cinematografico nel 1964 nel film For Those Who Think Young. È apparsa anche in altri film, tra cui Nightmare in the Sun, Love Me Like I Do, Wonder Women, The Cremators, Teenager, Where the Wind Dies, City on Fire e Street Wars.