Star Wars: Billy Dee Williams rivela cosa pensa abbia fatto Lando dopo Il Ritorno dello Jedi

Star Wars: L'Ascesa di Skywalker riporta in scena Lando Calrissian e Billy Dee Williams ha condiviso le sue idee sulla storia del personaggio.

Star Wars: L'Ascesa di Skywalker segna il ritorno nella saga di Billy Dee Williams nel ruolo di Lando Calrissian e l'attore ha rivelato cosa pensa sia accaduto al personaggio dopo gli eventi mostrati in Il Ritorno dello Jedi.

L'interprete dell'iconico amico di Han Solo, intervistato dal magazine GQ, ha infatti spiegato cosa pensa sia accaduto all'ex proprietario del Millennium Falcon dopo quanto mostrato nella trilogia originale. Billy Dee Williams ha rilasciato un'intervista per promuovere il nuovo capitolo della saga - di cui potete leggere la nostra recensione di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker - e ha raccontato: "Ho le mie idee. Ci ho pensato, ero curioso. Prima di iniziare a lavorare a Episodio IX l'ho in un certo senso immaginato in versione Steve Wynn, che gestisce Las Vegas".

L'interprete di Lando ha aggiunto: "Ho pensato che fosse tornato a Cloud City, o al mondo del contrabbando. Non lo so. Ho aspettato con trepidazione di scoprirlo e si è rivelato piuttosto interessante".

L'attore ha poi parlato del suo primo incontro con il regista J.J. Abrams: "All'inizio avevo un accordo per due film ed è tutto quello che sapevo. E poi mi sono occupato di altre cose, ma ci sono degli elementi del personaggio in L'Ascesa di Skywalker che penso probabilmente non avete visto nei capitoli precedenti. Penso che vedrete un po' più di profondità".

IN Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, arrivato da pochi giorni nelle sale, si scopre qualche dettaglio delle attività di Lando e si rivela che aveva inoltre aiutato Luke nel tentativo di individuare un oggetto molto prezioso e utile per sconfiggere il malvagio Palpatine.