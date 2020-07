Star Wars: Babu Frik è ispirato a Grosso guaio a Chinatown

In Star Wars: L'Ascesa di Skywalker ha debuttato il personaggio di Babu Frik e uno degli artisti coinvolti nel progetto ha ora svelato che è ispirato a Grosso Guaio a Chinatown.

La simpatica creatura, diventata ben presto tra le new entry più apprezzate dai fan della saga, ha così un importante legame con il mondo del cinema.

Ivan Manzella, uno dei designer che hanno lavorato all'ultimo capitolo della nuova trilogia di Star Wars, ha infatti svelato che ideando il look di Babu Frik ha pensato a Egg Shen, il personaggio interpretato da Victor Wong. L'artista ha raccontato: "Mentre lo stavo disegnando, ho realizzato il modellino e circa otto o nove teste con diverse espressioni, e allora mi stavo basando su Victor Wong in Grosso guaio a Chinatown, Egg Shen, ed è quello che vedevo continuamente nella mia testa".

Manzella ha proseguito parlando del lavoro compiuto per Star Wars: L'Ascesa di Skywalker: "Nella mia mente è sempre stato Victor Wong, ed è in quel modo che si è evoluto il personaggio. Non l'ho mai immaginato con quella voce ma ha funzionato davvero bene ed è una grande parte del suo fascino. I due elementi hanno funzionato insieme davvero bene".

A dare voce a Babu Frik è l'attrice Shirley Henderson, già Mirtilla nel franchise di Harry Potter, che aveva parlato del personaggio spiegando: "Da qualche parte lì fuori ha un amore perduto. Pensa a lei ogni tanto quando si siede a lavorare e lascia che i pensieri vaghino. In ogni caso è quello che penso per quanto riguarda la sua storia".