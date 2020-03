Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, Rey sul trono di Palpatine in una foto dal set

Quando tutto sembrava già detto e concluso, dal set di Star Wars: L'ascesa di Skywalker arriva una nuova foto che ritrae la protagonista Rey sul trono del nonno, l'Imperatore Palpatine. Lo scatto inedito fa sorridere, pensando a come il film, e con lui l'intera saga, si è concluso collocando la giovane jedi dalla parte della Forza, ma possiamo ancora sognare di un finale alternativo decisamente diverso...

Star Wars: L'Ascesa di Skywalker conclude infatti non soltanto la più recente trilogia di Star Wars, ma l'intera saga che girava attorno a Skywalker, il suo passato e il suo futuro nel mantenimento degli equilibri della galassia. Concluso il ciclo con lo schieramento di Rey dalla parte di Luke e Leia, J.J. Abrams ha voluto chiudere il cerchio nel segno del Bene, coinvolgendo nel "lieto fine" anche quello che era il villain (seppur costantemente dubbioso) Kylo Ren.

La conclusione del personaggio interpretato da Adam Driver è infatti rischiarata dal suo sacrificio finale per la salvezza di Rey, che costituisce in sostanza anche la salvezza per l'anima di Kylo Ren. Con la sua redenzione viene accantonato definitivamente lo spettro di Palpatine, che ha aleggiato sui due protagonisti per tutta la durata della trilogia, senza mai intervenire o fare la differenza in maniera sostanziale.

Peccato, un approfondimento del lato oscuro e le sue malizie avrebbero potuto rendere più interessante il confronto tra i personaggi schierati in Star Wars: L'ascesa di Skywalker ma anche nei precedenti capitoli, nei quali Palpatine avrebbe dovuto essere maggiormente coinvolto fin dal principio. Uno sguardo a come avrebbe potuto andare a finire la saga l'abbiamo adesso con la nuova foto di Rey sul trono di Palpatine, ma il resto dobbiamo procurarcelo a suon di fantasia.