Andor, una star della serie Star Wars anticipa i salti temporali della Stagione 2: "Una cosa mai fatta"

La prima stagione di Andor era ambientata nell'arco di un intero anno, mentre l'imminente seconda stagione, secondo quanto anticipato, coprirà gli ultimi quattro anni prima degli eventi di Rogue One: A Star Wars Story.

In una nuova intervista, la star della serie, Adria Arjona, ha parlato più nel dettaglio dei numerosi salti temporali previsti dalla nuova stagione e di come questi abbiano influito sulla sua interpretazione dell'abile meccanica Bix Caleen.

Andor: Adriana Arjona in una scena

Mentre era impegnata a promuovere il suo ultimo film su Netflix, Hit Man, Arjona ha parlato del suo lavoro nella seconda e ultima stagione di Andor.

"Tony Gilroy è una delle menti più brillanti che abbia mai avuto l'onore di conoscere. La struttura della seconda stagione è una cosa mai realizzata prima. Raccontiamo un bel po' di archi temporali per arrivare a poco prima dell'inizio di Rogue One. Gilroy aveva un'intera stagione per arrivare a Rogue One, e si chiedeva: 'Come faccio?'", ha ricordato l'attrice, prima di confermare che la seconda stagione avrà dei salti temporali significativi.

"Tra un episodio e l'altro passa un anno, poi ci sono altri tre episodi, poi passa un altro anno e poi altri tre episodi. Quindi, si assiste all'evoluzione di questi personaggi in un arco di tempo davvero ampio, una cosa che non avevo mai fatto prima".

Andor: un'immagine di Diego Luna

Arjona ha rivelato anche che non sono state utilizzate protesi e trucco per mostrare l'invecchiamento dei personaggi. Invece, l'attrice ha dovuto affidarsi interamente alla sua interpretazione per convincere il pubblico che Bix si stava evolvendo e crescendo a ogni nuovo periodo mostrato sullo schermo.

"Per plasmare questo aspetto e scoprire chi è Bix, soprattutto dopo la prima stagione - la si incontra dopo un anno dalla tortura - mi sono chiesta: 'Dov'è? Com'è il suo stato mentale?'", ha spiegato. "E mi sono posta tutte queste domande per le quali Tony aveva già tutte le risposte".

Al momento non si conosce la data d'uscita della Stagione 2 di Andor su Disney+, ma potrebbe arrivare in un periodo compreso tra la fine del 2024 e l'inizio del 2025.