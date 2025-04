Star Wars: Andor, lo showrunner rivela: "Hanno cancellato il piano originale di 5 stagioni per disperazione"

Come sicuramente ricorderete, inizialmente Andor sarebbe dovuta durare cinque stagioni. Sembrava un'idea molto ambiziosa per una storia sul co-protagonista di Rogue One: A Star Wars Story, soprattutto se i fan hanno già visto come finisce la storia del personaggio.

L'idea era che ogni stagione fosse dedicata a un anno della vita del Ribelle. Tuttavia, l'approccio della Lucasfilm sembra essere cambiato improvvisamente e il progetto è stato ridotto a due sole stagioni. Sembra chiaro che questa sia stata presa relativamente tardi nel corso della produzione, poiché è arrivata dopo la notizia che la prima stagione avrebbe esplorato un solo anno della vita di Cassian.

Tony Gilroy, showrunner della serie, ha poi affermato che il piano è sempre stato questo: la seconda stagione di dodici episodi sarà suddivisa in quattro blocchi di tre episodi. Ognuno di essi sarà dedicato a un altro anno, facendoci attraversare i quattro anni restanti in modo relativamente veloce.

Il repentino cambio di approccio della Disney

Andor: un'immagine di scena

Si tratta di una prassi poco ortodossa, che ha suscitato il timore di una certa fretta di chiudere rispetto a come si erano svolte le vicende della prima stagione. Sebbene Andor sia stata spesso acclamata come la migliore serie televisiva di Star Wars, accelerare il ritmo potrebbe essere persino vantaggioso lo show.

Andor: il poster della stagione 2

Parlando con SFX, Gilroy ha spiegato perché il cambiamento e la svolta narrativa sono nati dalla disperazione: "Eravamo a metà delle riprese della stagione 1, che stavamo girando con il Covid, e ci siamo resi conto delle dimensioni monumentali dello show, dello sforzo e di tutto il resto", ha ricordato. "Ci siamo resi conto che non avevo abbastanza energia per farlo e che la faccia di Diego non avrebbe resistito ai tempi di produzione, perché ci vuole troppo tempo per realizzarlo. La Disney ci ha salvato dicendo: 'Ok, se riuscite a trovare un modo per farlo, siamo d'accordo'".

"È stato un esperimento affascinante e non so se qualcuno l'abbia mai fatto prima", ha continuato Gilroy. "Salteremo un anno tra un blocco e l'altro e useremo questo intervallo in modo davvero interessante, tornando per tre giorni alla volta, in modo che sia come un giovedì, venerdì, sabato, o un lunedì, martedì, mercoledì. La sfida è: come si torna indietro [per iniziare ogni capitolo]? Volevamo che fosse il più elegante e senza soluzione di continuità possibile, e che si potesse ripartire da zero. Abbiamo sperimentato molto per assicurarci che funzionasse", ha concluso.