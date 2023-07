Star Wars: Andor, le riprese della Stagione 2 continuano senza gli attori della SAG

Diego Luna, protagonista della serie e membro del sindacato attori attualmente in sciopero, non sarà sul set.

Secondo Deadline, le riprese della Stagione 2 di Andor stanno proseguendo in assenza dei membri del cast che fanno parte del SAG-AFTRA.

La produzione, infatti, è in grado di andare avanti perché si sta svolgendo nel Regno Unito, e molti dei membri del cast britannico lavorano con un accordo diverso e sono rappresentati dal sindacato britannico degli attori, Equity, invece che dal SAG. La star della serie Diego Luna è invece uno dei membri della SAG-AFTRA, il che significa che non sarà sul set.

Gli addetti ai lavori riportano inoltre che, nonostante le speculazioni sullo stop alle riprese di Andor, le macchine da presa non si sono mai fermate e pare che ai membri del cast coperti da Equity sarebbe stato detto che se avessero scioperato in solidarietà con i colleghi, "avrebbero rischiato di essere citati in giudizio per violazione del contratto".

Andor, Tony Gilroy ha sospeso il suo lavoro sulla Stagione 2 per lo sciopero degli sceneggiatori

Il cast davanti alla macchina da presa non è l'unico a scioperare: anche il creatore dello show, Tony Gilroy, membro della Writer's Guild of America, è in sciopero.

Secondo Deadline, le riprese della serie sono destinate a interrompersi quanto prima. Lo stesso Gilroy aveva denunciato i problemi strutturali del contratto degli sceneggiatori e di come nel corso dell'ultimo sciopero del 2007/2008 si fossero precipitati a firmare.