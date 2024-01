Star Wars: su Amazon lo splendido set LEGO della figure di Chewbecca è in offerta

Il mondo di Star Wars ha avuto il grande dono e talento di lanciare sia una serie di storie indelebili e ancora oggi amate e citate all'interno della cultura fantascientifica e pop mondiale, che quello di avviare un vero e proprio universo gigantesco con le sue culture, lingue, regole, modelli, leggende e tantissimo altro ancora, in continua evoluzione e trasformazione attraverso i vari medium espressivi contemporanei, capace di esistere da solo e di avere una vita propria al di là di quanto visto al cinema e altrove. A far innamorare i fan, però, ci hanno pensato, nell'immediato, i protagonisti della prima trilogia, diventando delle vere e proprie icone immortali ancora oggi ricordate e citate. Il loro magnetismo innato ha saputo trasportare fin da subito gli spettatori in qualcosa di grande, avvolgente e affascinante.

Proprio in relazione a questa particolare e specifica magia, abbiamo deciso di segnalarvi che su Amazon, attualmente parlando, è disponibile in offerta il set LEGO che ricostruisce le sembianze di uno dei protagonisti originali più amati del mondo di Star Wars: Chewbecca. Sul sito, nel momento in cui stiamo scrivendo questo articolo, potete trovarlo a 162,50€, con uno sconto del 23% sul prezzo segnato precedentemente (209,99€). Se interessati al recupero, o anche soltanto ad avere qualche dettaglio aggiuntivo sul prodotto in questione, non dovete far altro che passare dal box seguente.

Un set LEGO Star Wars iconico

Su Amazon il set LEGO Star Wars di Chewbecca viene così introdotto e presentato: "La figure LEGO Star Wars di Chewbecca è dotata di bandoliera e balestra costruite in mattoncini, e comprende un supporto da esposizione incorporato oltre a una targhetta con informazioni sul personaggio. Scatena la tua forza creativa, ricrea il corpo peloso del famoso Wookiee in stile LEGO; costruisci la bandoliera e la gigantesca balestra, ed esponi la figure alta 46 cm nella sua iconica posa come decorazione di casa o dell'ufficio".

Composto da 2319 mattoncini, questo set LEGO Star Wars risulta perfetto sia per giocare con i fan più piccoli, che come elemento da collezione e arredo da esporre dove si vuole. In alternativa potrebbe anche rivelarsi un'idea regalo originale.