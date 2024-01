Walker Scobell, star di Percy Jackson, sogna di recitare in Star Wars e combattere con le spade laser

Walker Scobell, attualmente protagonista di Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo, ha svelato che vorrebbe recitare in un film di Star Wars.

L'attore ha condiviso il suo desiderio sul set della serie targata Disney+, come mostra un video girato durante il lavoro per la quarta puntata.

Il desiderio dell'attore

L'interprete di Percy, Walker Scobell, mentre stava per girare le sequenze della battaglia contro Echidna, ha raccontato che ama i momenti di azione previsti per lo show tratto dai libri di Rick Riordan.

Il giovane attore, dopo essersi assicurato che poteva parlare del film Il Risveglio della Forza sfruttando il fatto che fosse della Disney, ha rivelato: "Ho sempre voluto avere una battaglia con la spada laser all'esterno, nella neve. Quanto sarebbe fantastico? Una battaglia finale. Vere spade laser".

Lavorare allo show targato Disney+ potrebbe forse rappresentare un buon punto di partenza per riuscire a ottenere l'attenzione della Lucasfilm e avere un ruolo nella saga stellare.

I progetti in fase di sviluppo, destinati al piccolo e grande schermo, sono numerosi ed è più che probabile che in futuro ci sia un personaggio adatto alle caratteristiche di Scobell, trasformando il suo sogno in realtà.