Star Wars: Ahsoka, Natasha Liu Bordizzo interpreterà Sabine Wren

Nel cast di Star Wars: Ahsoka ci sarà anche l'attrice Natasha Liu Bordizzo (The Society) nel ruolo di Sabine Wren, personaggio già apparso nella serie animata Star Wars Rebels.

Il progetto, nato come spinoff di The Mandalorian dopo l'apparizione di Ahsoka Tano nella seconda stagione.

Rosario Dawson sarà la star di Star Wars: Ahsoka e, per ora, Natasha Liu Bordizzo è l'unico altro membro del cast che è stato annunciato. La sceneggiatura sarà firmata da Dave Filoni, impegnato anche come produttore in collaborazione con Jon Favreau.

I fan da tempo ipotizzavano l'arrivo di altri personaggi tratti dalla serie animate e, dopo Sabine Wren, potrebbe forse venire annunciata la presenza anche di Ezra Bridger, che le due protagoniste stavano cercando alla fine di Rebels.

Nello show animato Sabine Wren aveva la voce di Tiya Sircar. Il personaggio è una giovane guerriera mandaloriana e artista che ha abbandonato l'Accademia Imperiale diventando una cacciatrice di taglie con una grande conoscenza delle armi e degli esplosivi.

Le riprese di Ahsoka dovrebbero iniziare nel mese di marzo e nelle puntate dovrebbe apparire anche Anakin Skywalker, interpretato da Hayden Christensen.