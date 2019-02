Star Wars incontra A Star is Born: ecco l'esilarante parodia di Shallow!

A poche ore dall'inizio della notte degli Oscar, il web ha partorito un nuovo video destinato a diventare subito cult tra i fan di Star Wars e di... Lady Gaga. Infatti il portale Nerdit ha creato un videoclip parodia dell canzone Shallow, parodia mashup di A star is born e la saga di George Lucas, dal titolo A Star Wars is born!

Due dei principali volti della nuova trilogia di Guerre stellari, Kylo Ren e Rey, intonano, in questo divertente video la canzone probabile vincitrice dell'Oscar, Shallow di Lady Gaga e Bradley Cooper. L'immagine del temibile Kylo che suona la chitarra acustica in una stazione spaziale è piuttosto iconica, come anche il gesto con cui tocca il naso di Rey, non esattamente grazioso come in A Star Is Born.

Mentre il film di Bradley Cooper si giocherà le sue chance il 24 febbraio sera durante la consegna degli Academy Awards, c'è molta attesa riguardo il futuro della saga di Star Wars. I fan attendono con ansia di vedere le prime sequenze del capitolo finale della trilogia che rivedrà J.J. Abrams dietro la macchina da presa, ma a quanto pare c'è ancora da aspettare. Probabilmente il primo trailer di Star Wars: Episode IX arriverà ad aprile, precedendo le proiezioni di Avengers: Endgame.

