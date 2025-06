Star Wars: Gli Ultimi Jedi, Mark Hamill svela la storia di Luke che aveva ideato prima delle riprese

Mark Hamill ha rivelato i dettagli della storia di Luke Skywalker che aveva ideato prima delle riprese di Star Wars: Gli ultimi jedi. La star della saga ha inoltre ammesso che non era d'accordo con la visione del regista Rian Johnson, tuttavia ha trovato l'approccio giusto per riportare in azione ancora una volta l'iconico personaggio.

Il racconto dell'interprete di Luke

Durante il podcast Bullseye with Jesse Thorn, Mark Hamill ha rivelato che, secondo lui, Luke Skywalker aveva rinunciato alla Forza dopo una tragedia in famiglia.

L'attore, parlando di Star Wars: Gli ultimi Jedi, ha dichiarato: "Ho pensato: cosa potrebbe spingere qualcuno a far rinunciare a una devozione che è in pratica un'entità religiosa, a rinunciare a essere un cavaliere jedi? Beh, l'amore per una donna".

Mark ha proseguito: "Quindi, secondo me, si innamora di una donna. Rinuncia a essere jedi. Hanno un figlio insieme. A un certo punto il figlio, da neonato, si avvicina a una spada laser lasciata incustodita, spinge il bottone e viene ucciso all'istante... La moglie è così in preda al dolore da uccidersi".

Nel film di Rian Johnson, invece, Luke si ritira su Ahch-To dopo aver valutato la possibilità di uccidere il nipote Ben Solo, sentendo la presenza del lato oscuro nel figlio di Leia e Han Solo.

Hamill ha ricordato di aver detto a Johnson: "Rian, ho visto spazzare via interi pianeti. Luke, se non altro, raddoppia e rafforza la sua determinazione di fronte alle avversità". La star ha tuttavia ribadito che avrebbe dovuto evitare di condividere le sue perplessità, accettando il punto di vista del filmmaker.

Il futuro del personaggio

Mark, in precedenza, aveva spiegato che non pensa a un ritorno nella saga stellare, essendo convinto che Star Wars debba invece concentrarsi sul futuro dell'universo creato da George Lucas.

Hamill, inoltre, avrebbe sostenuto un recast del personaggio di Luke Skywalker, approvando anche la possibile scelta di Sebastian Stan nell'iconico ruolo nel caso in cui si decidesse di realizzare dei progetti ambientati durante gli anni della giovinezza dell'iconico protagonista dei film.