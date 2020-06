Star Trek, Zachary Quinto: “Torneremmo in un altro film se il pubblico lo volesse”

Star Trek: Zachary Quinto e Leonard Nimoy in una scena del film

Zachary Quinto, interprete di Spock nei recenti film di Star Trek, si è pronunciato sulla possibilità di un ritorno del cast attuale. ComicBook.com lo ha intervistato per un altro progetto, e ne ha approfittato per chiedergli di commentare le recenti dichiarazioni del collega Simon Pegg (interprete di Scotty negli ultimi tre film), il quale sostiene che il franchise sia più fortunato in televisione che al cinema.

Questa la risposta di Zachary Quinto: "Sta andando alla grande in TV con i vari spin-off, ho perso il conto delle storie che stanno uscendo da quando noi abbiamo fatto l'ultimo film, nel 2016. Se ci fosse un appetito per nuove storie con noi, penso che torneremmo tutti con piacere per un altro film, ma non c'è nessun obbligo contrattuale al momento. Se dovesse accadere sarei felice, ma non starò ad aspettare che succeda per forza. Quelle storie continueranno, anche senza di noi."

Zachary Quinto e Chris Pine in una scena di Star Trek Into Darkness

Zachary Quinto è stato Spock in tre occasioni, in Star Trek, Into Darkness - Star Trek e Star Trek Beyond, ed era previsto che tornasse in un quarto episodio, attualmente in standby, al fianco di Chris Pine nel ruolo di James T. Kirk. Per quanto riguarda il versante televisivo, un'altra versione giovane di Spock, questa volta nella timeline principale, è apparsa nella seconda stagione di Star Trek: Discovery con il volto di Ethan Peck, e tornerà in uno spin-off incentrato sulle missioni dell'Enterprise durante la gestione di Christopher Pike.

Zachary Quinto, dal canto suo, è impegnato dallo scorso anno con la serie horror NOS4A2, dal romanzo di Joe Hill, dove interpreta il perfido Charlie Manx, e apparirà prossimamente su Netflix nel film The Boys in the Band, adattamento dell'omonimo testo teatrale che lui ha interpretato a Broadway nel 2018. Sentiremo anche la sua voce nel film d'animazione Superman: Man of Tomorrow, nei panni di Lex Luthor.