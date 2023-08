Star Trek, Timothy Olyphant perse il ruolo di Capitano Kirk: 'JJ Abrams mi disse 'Ho trovato uno più giovane''

Timothy Olyphant ricorsa l'audizione per ottenere il ruolo di Capitano Kirk nel reboot di Star Trek e svela il motivo per cui JJ Abrams gli ha preferito Chris Pine.

Timothy Olyphant ha rivelato di aver perso il ruolo del Capitano Kirk di Star Trek quando J.J. Abrams gli ha preferito un attore più giovane e in gamba, tale Chris Pine. Nel corso del podcast Happy Sad Confused, Olyphant ha rievocato l'audizione fallita per il revival di Star Trek del 2009 e l'incredibile processo di casting di Abrams.

"Ecco cosa posso dire su Star Trek: sono entrato e ho fatto il provino non per il Capitano Kirk, ma ricordo di aver letto con J.J. Abrams che è una persona adorabile. Anche il processo di audizione è stato fantastico" ha detto Olyphant. "Stavo facendo un'audizione per Doc, ma lui ha detto, 'Ho già un tizio per Doc, quindi non ho bisogno di te per quello, ma non ho un Kirk.'"

Per il ruolo del Dr. Leonard McCoy Abrams scelte Karl Urban, ma non aveva ancora trovato la persona giusta per il personaggio più importante quando Olyphant fece il provino.

"Credo che fossero disposti ad assumermi, ma volevano qualcuno più giovane, e J.J. Abrams stava avendo difficoltà a trovarlo", ha spiegato Timothy Olyphant. "A un certo punto J.J. chiamato e ha detto: 'Ho trovato un ragazzo, più giovane, che è davvero bravo. Da allora ho incontrato Chris Pine e sono un suo grande fan sia dentro che fuori dallo schermo. Lo adoro, è un bravo ragazzo. Sembra molto show business, ma ho avuto l'onore di andare ai Golden Globes una volta e ho passato la maggior parte della serata al bar con Chris Pine. Lo adoravo davvero. Mi piace molto il suo lavoro. È uno di quegli attori che lo fanno sembrare semplice".

La star di Justified conclude poi: "Le audizioni fanno schifo. E il fatto che mi ricordo perfettamente il processo di audizione dice molto su J.J. Abrams e su che persona meravigliosa sia."