Star Trek: Strange New Worlds, lo showrunner conferma il legame con Khan

Lo showrunner di Star Trek: Strange New Worlds, nuova serie dello Star Trek franchise di Paramount+, ha confermato un possibile legame tra lo show e il cattivo più popolare della saga: Khan.

In precedenza, l'attrice Christina Chong era stata confermata in Star Trek: Strange New Worlds in veste di interprete fissa di un personaggio di nome La'an Noonien-Singh. I fan sanno che la nemesi sovrumana del capitano Kirk, Khan, si chiamava Khan Noonien Singh. Ieri, durante il panel della Television Critics Association, al co-showrunner Akiva Goldsman è stato chiesto se è giusto ipotizzare che questo nuovo personaggio sia legato al famigerato Khan. Ecco la sua risposta:

"È imparentata con Khan, di sicuro, e ci sarà un legame... Non vogliamo portare i personaggi nella serie per attirare l'attenzione del pubblico. Vogliamo scavare a fondo nei personaggi che fanno parte del nostro ensemble e poi, ovviamente, siamo aperti ad altro... ma in questo momento quello che vedete è quello che avrete".

Star Trek: Strange New Worlds, annunciata la nuova serie con Anson Mount

Il commento prudente di Akiva Goldsman lascia intendere che probabilmente alla fine Khan la sua comparsa, ma solo dopo che l'attuale cast abbia intrapreso una direzione precisa nella storia.

Strange New Worlds è un prequel diretto della serie originale di Star Trek, dove il personaggio di Khan è stato introdotto per la prima volta quindi la timeline potrebbe avere un senso, ma questo lo scopriremo più avanti. Lo show vede Anson Mount nei panni del Capitano Christopher Pike mentre guida la U.S.S. Enterprise prima dell'avvento del Capitano Kirk. Nel cast troviamo anche Rebecca Romijn nel ruolo di Number One ed Ethan Peck nel ruolo dell'ufficiale scientifico Spock. Goldsman e Henry Alonso Myers sono co-showrunner della serie CBS Studios.

Negli USA, Star Trek: Strange New Worlds prenderà il via il 5 maggio su Paramount+.