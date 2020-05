Star Trek: Strange New Worlds, annunciata la nuova serie con Anson Mount

Star Trek: Strange New Worlds, serie prequel dello show cult, ha ottenuto il via libera alla produzione da parte di CBS All Access.

Star Trek: Strange New Worlds è il titolo della nuova serie ambientata nell'universo della saga che verrà prodotto per CBS All Access. Al centro del progetto annunciato oggi ci saranno Christopher Pike e il resto dell'equipaggio dell'U.S.S. Enterprise nei decenni prima della serie originale.

Il protagonista di Star Trek: Strange New Worlds sarà l'attore Anson Mount nel ruolo del capitano Christopher Pike e nel cast ci saranno anche Rebecca Romijn ed Ethan Peck nella parte di Spock.

Akiva Goldsman ha scritto il primo episodio del nuovo show basandosi su una storia scritta in collaborazione con Alex Kurtzman e Jenny Lumet. I tre autori avranno inoltre l'incarico di produttori esecutivi.

Nel team della produzione ci saranno anche Henry Alonso Myers, Heather Kadin, Rod Roddenberry e Trevor Roth.

Julie McNamara, vice presidente e responsabile della programmazione di CBS All Access, ha dichiarato: "I fan si sono innamorati dei ritratti di Anson Mount, Rebecca Romijn ed Ethan Peck di questi iconici personaggi quando sono stati introdotti per la prima volta nella passata stagione di Star Trek: Discovery. Questa nuova serie completerà alla perfezione il franchise, offrendo una prospettiva completamente nuova e nuove avventure".

Alex Kurtzman ha aggiunto: "Quando abbiamo detto che avevamo sentito l'amore dei fan per Pike, Numero Uno e Spock quando sono saliti a bordo di Star Trek: Discovery lo dicevamo veramente. Questi iconici personaggi hanno una storia profonda nell'universo di Star Trek, tuttavia così tanto delle loro storie non è stato ancora raccontato. Con Akiva e Henry alla guida, l'Enterprise, il suo equipaggio e i suoi fan vivranno uno straordinario viaggio verso nuove frontiere nell'universo di Star Trek".