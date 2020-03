Star Trek: Picard, nuove foto anticipano il finale di stagione

Star Trek: Picard arriva al finale di stagione e nuove foto anticipano alcuni dettagli dell'ultimo episodio del primo capitolo dello show. Ci sono molti spunti narrativi rimasti in sospeso dal precedente appuntamento, quindi possiamo immaginare una conclusione decisamente ricca di eventi!

In Star Trek: Picard 1x09, Et in Arcadia Ego, Parte 1, i sintetici hanno deciso di sferrare un attacco alla galassia prima che i Romulani avessero la possibilità di ucciderli per primi, confermando apparentemente la profezia secondo cui i discendenti di Data avrebbero portato alla fine tutta la vita organica.

Una clip da Et in Arcadia Ego, Parte 2 è stata recentemente rivelata e contiene una scena chiave che vedremo soltanto nell'ultimo episodio. Picard alla finestra aiuta una farfalla a uscire, invidiando la sua possibilità di fuggire, allontanandosi da una guerra che minaccia l'intera esistenza non sintetica. Soji entra nella stanza e i due si scontrano di nuovo con le proprie diverse ideologie. Prima di lasciarsi, Picard fa un ultimo appello alla pacificazione e dice a Soji: "Non lasciare che i Romulani ti trasformino nel mostro che temono."

Il finale di stagione di Star Trek: Picard si preannuncia quindi carico di tensione, come anticipato dalle nuove foto promozionali. Mentre lo spettro della guerra si fa sempre più minaccioso, continuiamo a chiederci come andrà avanti Picard dopo l'annuncio della sua malattia, ma in ogni caso i fan possono già contare sulla conferma da parte di uno dei produttori della serie di una seconda stagione già in cantiere a CBS.