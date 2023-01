Star Trek: Picard 3, l'ultimo trailer tra esplosioni e una nuova missione

Il trailer della terza e ultima stagione di Star Trek: Picard è stato diffuso in queste ore. Gli episodi conclusivi saranno disponibili ogni giovedì a partire dal 16 febbraio, giorno in cui Paramount+ presenterà l'ultima stagione in anteprima.

Le immagini che catapultano i fan nella terza stagione di Star Trek: Picard, anticipano dunque quanto avverrà negli ultimi episodi, e confermano la presenza nel cast di due nuovi membri. Ed Speleers, series regular all'interno della stagione, aiuterà gli sforzi medici di Beverly Crusher nei mondi che la Flotta Stellare ha dimenticato. Todd Stashwick avrà un ruolo ricorrente, e presterà il suo volto al capitano della U.S.S. Titan.

Patrick Stewart riprenderà il ruolo di Jean-Luc Picard in questa terza stagione di Star Trek: Picard. Al suo fianco, nell'ultima stagione della serie, LeVar Burton, Michael Dorn, Jonathan Frakes, Gates McFadden, Marina Sirtis, Brent Spiner, Jeri Ryan e Michelle Hurd.

Come riportato da Deadline, questa terza stagione "il messaggio disperato di un amico perduto da tempo attira la leggenda della Flotta Stellare, l'ammiraglio Jean-Luc Picard, nella missione più audace della sua vita, costringendolo a reclutare alleati che abbracciano generazioni vecchie e nuove. Quest'avventura finale lo mette in rotta di collisione con l'eredità del suo passato e nuove esplosive rivelazioni che cambieranno per sempre il destino della Federazione".

Nella terza stagione, Alex Kurtzman, Akiva Goldsman, Terry Matalas, Patrick Stewart, Heather Kadin, Aaron Baiers, Rod Roddenberry, Trevor Roth, Doug Aarniokoski e Dylan Massin sono i produttori esecutivi. Terry Matalas ne è lo showrunner.